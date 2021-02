Firmy chtějí očkovat své lidi samy. Brzdí je však nedostatek vakcíny

V Česku bylo sotva prvních deset tisíc dávek vakcíny proti covidu-19, když si český výrobce nemocničních lůžek Linet udělal mezi svými zaměstnanci anketu.

„Na začátku ledna jsme se lidí zeptali, zda by měli zájem o případné očkování. Ankety se zúčastnilo téměř 80 procent zaměstnanců a výrazně nadpoloviční většina se vyslovila pro,“ říká Jana Krblichová ze společnosti Linet. Další kroky brzdí jediné – nedostatek vakcíny.



Společnost Linet se tak zařadila mezi desítky českých podniků, které napjatě očekávají zprávy o větším množství očkovací látky.

„Podniky chtějí pomoci státu s očkováním a zajistit tak rychlejší proočkovanost populace. Obvolali jsme na třicet velkých společností. Třinecké železárny, Unipetrol, T-Mobile, Škoda Auto, Philip Morris, Amazon… Drtivá většina z nich má zájem o to, aby jejich podnikoví lékaři nebo poskytovatelé zdravotní péče mohli očkovat zaměstnance,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy v ČR.

Firmy si od „očkování na vlastní triko“ slibují rychlou a efektivní akci, díky níž se vrátí do pracovní pohody a rychlejšího rozjezdu po lockdownu.

„Přivítali bychom možnost očkování na pracovišti. Zřejmě bychom se domlouvali s ostatními nájemci ve stejné administrativní budově. Již nyní majitel budovy zřídil testovací centrum přímo v objektu, pro zaměstnance je tak velmi jednoduché se nechat cestou do kanceláře otestovat,“ poukazuje Jiří Halbrštát z ManpowerGroup.

Vakcínu chce každý druhý

I když vyšší dodávky vakcín mohou očekávat nejdříve ve druhém čtvrtletí, větší podniky si už vyčlenily týmy, které číhají na jakoukoliv informaci o přísunu vakcín. „Situaci ohledně možného očkování sledujeme, abychom byli připraveni na změny podmínek rychle a včas reagovat,“ poznamenává Zdeněk Kovář z Plzeňského Prazdroje.

Nejedná se jen o jednostrannou snahu. Zaměstnancům by se takový benefit líbil. Minimálně jedné půlce. „Na základě našeho interního firemního průzkumu je více než polovina našich zaměstnanců připravena se nechat naočkovat,“ potvrzuje Martina Gillichová z automobilky Škoda Auto, která zvažovala očkování vlastních lidí mezi prvními.

Stejně jako podniky se v únorovém průzkumu ptala respondentů i agentura STEM/MARK. „Z online dotazování vyplynulo, že 48 procent zaměstnanců má zájem se nechat naočkovat proti covidu-19 u svého zaměstnavatele,“ předkládá výsledek František Boudný ze společnosti Předvýběr.cz, která si šetření zadala. Větší zájem mají muži, starší převládají nad mladšími.

Co odhalil průzkum Nechali byste se očkovat proti koronaviru, pokud by vám to zaměstnavatel nabídl? 26,4 % určitě ano

21,9 % spíše ano

15,8 % spíše ne

24 % určitě ne

11,9 % neví Zdroj: průzkum STEM/MARK pro Předvýběr. cz proběhl online na Českém národním panelu, zúčastnilo se jej 379 pracujících respondentů ve věku od 18 do 64 let.

Postarat se o své lidi ale chtějí i menší podniky. „Zaměstnavatelům zatím chybí jakékoli konkrétnější informace, jestli a za jakých podmínek budou moct zajistit očkování svých zaměstnanců sami. Vycházejí z toho, že oficiálně zatím stát nepočítá s očkováním nerizikových skupin dřív než na jaře. V principu by se ale firmy rády očkování ujaly. Středně velkým a zejména menším podnikům vadí, že se víc uvažuje o této možnosti pro velké korporace,“ říká František Boudný, ředitel personální agentury Předvýběr.cz.



Zájem by měl například majitel velkoobchodu s výpočetní technikou.

„Myslím si, že by na koupi vakcíny měla mít nárok každá firma bez ohledu na velikost. Rozhodovat by měla finanční rozvaha. Určitě se vyplatí investice do očkování, díky kterému by firma mohla bez problémů fungovat. A zároveň bych považoval za férové, aby zdravotní pojišťovna zpětně vakcíny společnosti proplatila,“ říká Martin Hrubeš, majitel firmy Diskus.



V hlavní roli kraje

Spíše než na stát se ale obracejí na kraje, ve kterých působí jako velcí regionální zaměstnavatelé. Zkušenosti s logistikou sbírají už teď, kdy se podílejí třeba na testování lidí.

„Jednáme s kraji i městy, kde sídlí naše pivovary, o možnostech, jak bychom mohli pomoci, například využít některé naše prostory. S Plzeňským krajem jsme spustili telefonní informační linku k očkování. Poskytli jsme bezplatně naše operační středisko. Loni jsme takto regionu například zapůjčili stany, ve kterých vznikla testovací místa,“ poznamenává Zdeněk Kovář z Plzeňského Prazdroje.

Vlastní registrované očkovací centrum má Škoda Auto. „Na očkování se připravujeme ve spolupráci se Středočeským krajem. Náš mobilní tým v lednu naočkoval klienty Domova pro seniory v Mladé Boleslavi. S podobnou podporou veřejnosti počítáme i do budoucna. Zároveň se připravujeme společně na různé scénáře dalšího postupu v očkování proti koronaviru s Odbory KOVO,“ představuje Martina Gillichová.

S krajem řeší společný postup i strojírenský gigant Bosch Group, nad „společnou“ vakcínou se zamýšlejí i v dopravní společnosti Student Agency. „V této chvíli zvažujeme nabídku očkování pro zaměstnance. Její množství by se odvíjelo od zájmu,“ vysvětluje Marie Vidláková ze Student Agency.

Podle svazu průmyslu by mohli být přednostně očkováni zaměstnanci, kteří se podílejí na podpoře chodu státu. Například energetici. „Takové firmy sice nesplňují definici kritické infrastruktury, ale bez jejich fungování by mohlo docházet k negativním dopadům na ekonomiku a fungování státu. V žádném případě ale nechceme předbíhat zdravotníky nebo nejrizikovější skupiny obyvatel,“ dodává Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Většina firem však s nějakou prioritou nepočítá a spíše vyčkává, co se začne za několik neděl dít. „Otázkou očkování zaměstnanců jsme se zatím nezabývali, protože oficiální informace jsou, že k běžné populaci se vakcína dostane až koncem dubna,“ objasňuje Blanka Weisskopfová, členka představenstva společnosti Tesla.

„Pár lidí už covid mělo“

Zatímco větší firmy se už snaží ladit logistiku, menší podniky sledují, jestli na ně vůbec vyjde s vakcínou řada. Organizace očkování je už tolik netrápí.

„Vláda není schopná zajistit vakcínu ani těm nejpotřebnějším, celé očkování vypadá zatím jako jedna velká fraška z hodně špatného snu. Nicméně pokud by ta možnost byla, tak bychom to řešili asi přes našeho podnikového obvodového lékaře. Je nás kolem sta zaměstnanců, pár lidí covid už mělo a mají protilátky, budou i tací, kteří se nenechají očkovat. Takže se bavíme o nějakých padesáti šedesáti lidech, to ani nemusíme řešit nějakou logistiku,“ říká Radim Linka, ředitel výrobce světel Beghelli-Elplast.

Kromě nedostatku vakcíny ale budou firmy řešit i další těžkosti. Aby mohly své zaměstnance očkovat, potřebují fungující registrační systém, který bude propojený se státním registrem. „Webový formulář, přes který se lidé budou k očkování registrovat, musí být přehledný a stoprocentně spolehlivý. Nemůže se opakovat situace, kdy při registraci k očkování seniorů nad 80 let systém kolaboval,“ připomíná Jan Rafaj ze svazu průmyslu.

Oříškem pak může být také složitý přístup k některým vakcínám. Závodní lékaři se zřejmě budou muset vyhnout vakcíně firmy Pfizer/BioNTech, protože nejsou vybaveni chladicím zařízením, které je pro uchování očkovací látky potřeba. „Přesto podniky očkovat chtějí a my je v tom podporujeme. Když dostaneme vakcínu, budeme očkovat 24 hodin, klidně i na noční směně. To bude fičák,“ slibuje Jan Rafaj.