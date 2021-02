Řetězce nemohou respirátory vymáhat. Zákazníci jsou zatím disciplinovaní

„Společnost Billa ani její zaměstnanci nemají žádnou pravomoc toto opatření u zákazníků vymáhat,” upozorňuje mluvčí tohoto řetězce Dana Bratánková. „Není to v naší kompetenci, spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost zákazníků,” potvrzuje také mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Redakce oslovila v souvislosti s dodržováním nového opatření všechny velké řetězce. Podle jejich dosavadní zkušenosti drtivá většina lidí nařízení respektuje a k problémům nedochází. „Nezaznamenali jsme žádné konflikty. U vchodu našich prodejen je přítomen pracovník ostrahy, který kontroluje, zda zákazníci mají dostatečnou ochranu úst a nosu,” popisuje za společnost Kaufland Ivana Dvořáková.



„V minimálním množství se s nedostatečnou ochranou úst a nosu setkáváme. Většinou jde o zákazníky, kteří jen na povinnost zapomněli a jsou schopni okamžité nápravy, například že si nasadí druhou roušku,“ říká vedoucí externí komunikace Globusu Lutfia Volfová.



Bezpečnostním pracovníkům v supermarketech tak od čtvrtka přibyla nová povinnost. Už dříve totiž ve velkých prodejnách hlídali, aby do nich nikdo nevstupoval bez nákupního košíku. A to kvůli opatření, které omezuje maximální počet lidí v obchodě. Nynější kontrola respirátorů podle zástupců řetězců neprodlužuje fronty, jež se někdy před prodejnami tvoří.

„Situace je stejná jako po zavedením posledních opatření,” říká mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. „Naše bezpečnostní služba případně na neodpovídající ochranu úst a nosu upozorní, zákazníci jsou však ukáznění a v klidu toto připomenutí akceptují,” dodává. Pokud by náhodou došlo k vyhrocení situace, má ostraha pokyn volat policii.

Řetězce zároveň vybavují respirátory své zaměstnance. „Zaměstnanci byli opětovně informováni o tom, co je deklarováno jako přípustná ochrana nosu a úst. Všichni jsou nadále vybavováni respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo vyšší. Zásoby neustále doplňujeme,” tvrdí Bratánková z Billy.

„Celkově jsme do opatření za poslední rok, ať už to jsou desinfekce, ochranné rukavice, roušky, respirátory a další ochranné prostředky, investovali desítky miliónů korun,” uvádí Tomáš Kubík. Penny Market přistoupil i k navýšení počtu pracovních přestávek. „S ohledem na to, že při fyzické práci se zaměstnancům v respirátorech hůře dýchá, mají nyní přestávku každé dvě hodiny,” říká Kubík.