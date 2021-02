Respirátory (ne)došly. Řada míst je vyprodala, obchodníci doplňují zásoby

O povinnosti nosit respirátory, nanoroušky či dvě chirurgické roušky v obchodech nebo třeba veřejné dopravě by v pondělí měla definitivně rozhodnout vláda.

Největší síť lékáren v Česku Dr.Max podle mluvčího Michala Petrova o víkendu doprodala všechny zásoby respirátorů třídy FFP2 z minulého týdne. Postupně ale naskladňuje další, podle mluvčího není důvod k panice.

Situace je podle něj jiná než loni na jaře, protože se v Česku objevila řada spolehlivých domácích výrobců. „Nejsme závislí výhradně na dovozech a dodávky neváznou na cestě mimo území ČR. Respirátorů FFP2 je zkrátka zatím na trhu dost, jde jen o kapacitu distribuce,“ uvedl.

Enormní zájem nakupujících o respirátory eviduje také síť Pilulka. Stále má ale dostatečné zásoby. Také internetová Lékárna.cz má respirátory FFP2 skladem, i když se nabídka citelně zmenšila. „Další závoz skladu očekáváme zítra (v úterý), kdy se naše momentální základní nabídka zase rozšíří, a to o respirátory české výroby a také barevné,“ sdělila mluvčí obchodu Romana Žatecká.

Trojnásobný zájem na internetu

Zvýšený zájem o respirátory zaznamenaly také další e-shopy. Poptávka po těchto ochranných pomůckách stoupla na internetu v mezitýdenním srovnání na trojnásobek, vyplývá ze statistik nákupního rádce Heureka.cz.

Poptávka po respirátorech je podle šéfa analytiků Heureky Michala Buzka srovnatelná s obdobím před třemi týdny, kdy představitelé vlády mluvili o tom, že o povinném zavedení respirátorů v obchodech či MHD uvažují.

„Velkým aktuálním tématem je také ochrana dýchacích cest pro děti. Mezi nejčastěji vyhledávanými výrazy na Heurece byly v uplynulém týdnu právě dětské respirátory, ochrana úst pro děti a další podobná spojení,“ uvedl Buzek.

V e-shopu Alza.cz podle jeho mluvčí Daniely Chovancové byly prodeje respirátorů od pátku do neděle o 365 procent vyšší než o týden dříve. Prodeje nanoroušek ve stejném období vzrostly o 420 procent. Téměř dvojnásobné prodeje respirátorů zaznamenal o víkendu také Mall.cz.

Málo zásob v regionech

Na jihu Čech v některých lékárnách respirátory nejsou. Českobudějovická nemocnice čeká naskladnění odpoledne, Dr. Max v táborském Kauflandu ale termín dodávky nových zásob nezná. Lékárna ve strakonické nemocnici by mohla dostat nové zboží ve středu. Českobudějovický magistrát plánuje nákup 40 tisíc respirátorů, chce zásobit všechny mateřské a základní školy zřizované městem a také pokrýt potřeby městské policie a magistrátu.



V Královéhradeckém kraji má řada lékáren respirátory skladem, zásoby by měly vydržet několik dní. Například nemocniční lékárna U Modrého robota v Hradci Králové ale kvůli velkému zájmu omezila maximální množství na 50 kusů na člověka. V Karlovarském kraji mají lidé větší šanci koupit respirátor spíše v supermarketech, mnohé lékárny hlásí vyprodáno.

„Snad ve středu“

V Brně mají respirátory na skladě ještě lékárny Fakultní nemocnice Brno či Chytrá lékárna v České ulici, lidé je naopak neseženou v Lékárně U Ronda a v provozu v ulici Milady Horákové. „Zaznamenali jsme vyšší zájem, a tak jsme respirátory objednali u dodavatele, ten nám to potvrdil, ale zatím nedodal. Snad ve středu,“ řekla lékárnice Helena Žáková.

Také ve Zlíně byly někde respirátory vyprodané. K dostání nebyly například v lékárně Dr. Max v obchodním centru na zlínském Čepkově. Přijít by měly v úterý, nebo ve středu. Respirátory byly vyprodané také v Kauflandu na Čepkově. Naopak v dm drogerii ve stejném obchodním centru byly ještě k sehnání, jeden člověk si mohl koupit maximálně pět kusů.

Potravinové banky by mohly rozdělovat roušky zdarma pro lidi v nouzi. Správa státních hmotných rezerv by jim měla dodat 7,5 milionu ochranných pomůcek. Počítá se s balíčkem 50 roušek na osobu. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce, který by měla projednat vláda. Návrh zmiňuje osobní ochranné prostředky. Jmenuje roušky, respirátory neuvádí.

Povinnost mít vyšší ochranu dýchacích cest by mělo ministerstvo zdravotnictví vyhlásit od úterý. Kromě respirátorů třídy FFP2 nebo KN95, budou moci lidé v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě využít jako alternativu nanoroušky, případně dvě chirurgické ústenky. Důvodem je podle Blatného horší epidemická situace kvůli šíření britské mutace koronaviru.