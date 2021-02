Hasiči rozvezli roušky do potravinových bank, hotovo měli během jednoho dne

Hasiči v úterý rozvezli roušky do všech 15 potravinových bank v Česku. Tyto ochranné pomůcky jsou na návrh ministerstva práce a sociálních věcí určeny pro lidi v nouzi. Zamíří tak zejména do zařízení sociálních služeb, jako jsou azylové domy, intervenční centra, noclehárny, centra denních služeb a podobně.



„Jednalo se celkem o 3 800 velkých beden, které byly naloženy na 250 paletách. Dopravu zabezpečilo 23 příslušníků sboru a 11 nákladních vozidel,“ přiblížila mluvčí HZS Jana Urbancová.

„Během příštích dnů budou roušky distribuovány hlavně odběratelským organizacím a městům a obcím. Pokud nejsou odběrateli potravinových bank, není to problém, jen musí regionální potravinovou banku kontaktovat,“ uvedla k tomu Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.



Dodala, že předpokládá, že distribuce z jejich strany bude probíhat v řádech dnů. „O další plánované pomoci nemáme informace. Pokud bude roušek stále nedostatek, požádáme určitě o další podobné dodávky,“ uzavřela.

Vláda rozhodla o povinnosti nosit respirátory či dvě chirurgické roušky položené na sobě od půlnoci ze středy na čtvrtek. Týká se to obchodů, veřejné dopravy zastávek hromadné dopravy, nemocnic, ambulancí či provozoven služeb. Výjimku mají děti do patnácti let, těm bude stačit jedna chirurgická rouška, látková ale nikoli.



Hasiči rozvezou respirátory školám

Během středy bude záchranný útvar rozvážet po republice další ochranné pomůcky – tentokrát respirátory pro pedagogy a další zaměstnance škol.



„Jedná se o 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2 z pohotovostních zásob SSHR (Správy státních hmotných rezerv, pozn. red.),“ přiblížila Urbancová.

Respirátory pochází ze skladů v Sedlčanech, Brandýse nad Labem a Olomouci. Hasiči je rozvezou na kontaktní místa v krajích, většinou na krajské úřady či na krajská ředitelství HZS ČR.



„V terénu bude 17 nákladních automobilů a 35 příslušníků a zaměstnanců,“ dodala s tím, že další distribuce pak bude v kompetenci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.