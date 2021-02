Děti v březnu do škol půjdou. Povinnost respirátoru je od 15 let, uvedl Blatný

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček žádný termín návratu dětí do škol nechtěl komentovat, i podle něj bude záležet nejen na dodávce testů pro školáky, ale i na tom, zda začne včas platit pandemický zákon. Vláda se podle něj k tématu znovu vrátí na svém dalším jednání ve středu.

Děti musí od čtvrtka také nosit pouze chirurgické roušky, nikoli ty podomácku vyrobené. Nová povinnost nosit respirátor se však na děti do 15 let nevztahuje. „ Na jejich obličeje nejsou k dispozici,“ řekl na pondělní tiskové konferenci Blatný.

Premiér Andrej Babiš však o víkendu návrat maturantů a devátých ročníků do škol od začátku března zpochybnil. Přál by si ho, je ale podle něj možný jen za příznivé epidemické situace. Současnou označil za katastrofickou. Termín 1. března pro návrat části žáků do škol je spíš nepravděpodobný i podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku.

Podle vládního materiálu z minulého týdne by se mělo od 1. března do poloviny měsíce vrátit do škol postupně ve třech etapách 450 000 žáků. Jako první by měly jít závěrečné ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Po týdnu by se ve středních školách měla obnovit praktická výuka, která se na dálku často nedá vůbec nahradit. A další týden se měli do lavic vrátit i žáci devátých tříd, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školy.

Zakázka na nákup samotestů pro školy zrušena nebyla

Spor, který musela vláda na jednání vyřešit, se týkal nákupů testů pro školáky. Jejich dodavatele vybrala komise pod vedením ministerstva vnitra, premiér Babiš ale celou zakázku i vítěznou firmu zpochybnil a řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce. Návrat dalších žáků i studentů do škol již v březnu by tak nebyl reálný.

„Vláda nijak nezměnila příslušné usnesení ani zakázku nezrušila,“ uvedl Hamáček. V tendru zvítězila společnost Tardigrad International Consulting, která má testy od čínského výrobce Lepu Medical dodat už do konce tohoto týdne za 65 korun za kus. Celkem má podle Hamáčka firma dodat 3 6540 00 testů. Hodnota zakázky tak je 237,5 milionu korun.



O nákupu samotestů rozhodovala vláda za přítomnosti šéfů civilní kontrarozvědky i rozvědky. Ministr Hamáček už s vítěznou firmou podepsal zakázku.

Ministryně financí Alena Schillerová na večerní tiskové konferenci po jednání vlády řekla, že jednání se zúčastnil i ředitel Finančního analytického úřadu. Podle názoru Schillerové žádná z firem nesplnila podmínky. Vláda ale podle ní kvůli časové nouze vzala informace na vědomí. Zakázka je podle ní plně v kompetenci ministerstva vnitra. „Nicméně těch otazníků, budu říkat sama za sebe, se mi tam jevilo docela dost,“ poznamenala. Před podepsáním příslušného rozpočtového opatření si chce vyžádat podklady k platbě.

Vicepremiér Karel Havlíček předložil vládě plán testování na covid-19 ve firmách. Diskusi o tom zatím vláda neuzavřela a vrátí se k tomu ve středu.