Roušky z potravinových bank jsou téměř pryč. Nyní jsou ve hře respirátory

„Přechodná doba dvou roušek skončí 1. března, což je dostatečná doba na to, aby si lidé pořídili respirátory FFP2. Od této doby v těch místech bude povinný jen respirátor,“ uvedl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Výměna ochranných pomůcek má být jedním ze způsobů, jak se bránit proti nakažlivějším mutacím, které do Česka už pronikly. Od pondělí tak lidé musí mít v obchodech či MHD pouze a jen respirátor či nanoroušku. Výjimku mají nadále děti.

Tento týden však lidé dvě chirurgické roušky nosit mohou. Vláda kvůli tomu původně rozhodla o distribuci roušek ze skladu Správy státních hmotných rezerv v Opočínku. Hasiči tak v úterý rozvezli 7,5 milionu ochranných chirurgických roušek do 15 potravinových bank.

Ochranné pomůcky byly na návrh ministerstva práce a sociálních věcí určeny pro lidi v nouzi. Zamířily tak zejména do zařízení sociálních služeb, jako jsou azylové domy, intervenční centra, noclehárny, centra denních služeb a podobně.



Roušky jsou rozdané

Ochranné pomůcky měly dostat chudé domácnosti, třeba osamělí senioři, početné či neúplné rodiny i lidé bez přístřeší, z nocleháren, ubytoven, azylových domů a ghett. Podle odhadu by to mohlo být 143 000 lidí. Tolik jich dostává příspěvek na živobytí. Téměř dvě pětiny příjemců tvoří děti a čtyři procenta lidé nad 65 let.

Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové je nyní o tři dny později většina roušek rozdaná. „Nemáme skoro žádné. Napříč republikou ve všech bankách to bude okolo půl milionu, více určitě na skladech nebude. Vše je víceméně rozdistribuováno,“ uvedla pro iDNES.cz.

Podle ní je ve hře, že by se podobná akce uskutečnila nyní i s respirátory. „Intenzivně pracujeme s ministerstvem práce a sociálních věcí na podobné akci s respirátory,“ řekla Láchová.

Zároveň však připomněla, že respirátor je jiná zdravotnická pomůcka než rouška. A také je dražší.

„Když nám je hasiči přivezou v pondělí ráno, tak jsme schopni to k lidem dostat během tří pracovních dní. Nebude to hned,“ uvedla.



Redakce se v této souvislosti obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou i na samotné ministerstvo s dotazy. Nikdo z nich zatím nereagoval. Maláčová dříve novinářům řekla, že cílem je distribuovat také respirátory. Podle ní to bude záviset na zásobách ve státních rezervách.

„Aktálně máme ve skladech téměř 78 milionů kusu jednorázových ústenek, přes 12,5 milionů kusů respirátorů třídy FFP2 a přes 2 miliony respirátorů třídy FFP3,“ uvedla za SSHR Aneta Procházková.

Vláda o poskytnutí ochranných pomůcek zdarma rozhodovala už loni. Lidem nad 60 let nechala v době před krajskými volbami poštou poslat pět roušek a jeden respirátor. Kritiku sklidilo to, že pomůcky nebyly v originálním hygienickém balení, ale dorazily jen v papírové obálce. Řada lidí poukazovala i na to, že roušky měla vláda poslat pouze potřebným.

Někteří experti krok vlády tehdy označili za populistické gesto. Za pomoc považovali spíš poskytnutí balení s 50 či sto kusy těm, kteří si nemohou ochranné pomůcky obstarat sami. Tento názor měli i někteří opoziční politici. Zhruba v polovině loňského října pak kabinet nechal zaslat pět roušek a jeden respirátor do schránek i části invalidních důchodců a dětem s průkazem postižených.