Dvě roušky na sobě nedávají smysl, vláda to špatně opsala, míní odborníci

Všem lidem se zakazuje pohyb v obchodech, nemocnicích či prostředcích hromadné dopravy bez ochranných prostředků dýchacích cest, který je respirátor FFP2 nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové roušky. To je zjednodušené znění mimořádného opatření, které začalo platit od čtvrteční půlnoci.

Kdo tak nesehnal respirátory, které jsou nyní na mnoha místech vyprodané, může je nahradit právě dvěma zakoupenými ústenkami. To je však podle vedoucího vědeckého oddělení chemie a fyziky aerosolů Akademie věd Vladimíra Ždímala špatně.



„Když by se povedly dvě roušky na obličeji správně utěsnit, bylo by možné další vrstvou ochranu zlepšit,“ připustil Ždímal. „Pokud tam jsou ale nějaké mezery, při nasazení druhé roušky vám bude více vzduchu foukat pronikat přes ně než přes tu samotnou ochrannou vrstvu, takže výsledná ochrana bude horší,“ upozornil.



Řídíme-li se principem „tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe“, k zastavení kapének je podle Ždímala stejně účinná látková rouška, jednorázová rouška i respirátor. „ Když vám to nebude těsnit, ochráníte sice lidi kolem vás, protože kapénky zachytí i látková rouška a neprsknete to na nikoho. Ale pokud chcete chránit sebe a netěsní vám to, vyjde skoro nastejno, jestli máte roušku látkovou, chirurgickou nebo ten nejlepší respirátor FFP3,“ dodal Ždímal.

A upozornil, že pokud se člověku přes respirátor dýchá dobře, je špatně utěsněný. „Pokud se vám dýchá dobře, tak jen splňujete vládní opatření. Těsnost u respirátoru zjistíte tak, že se vám těžko dýchá,“ uvedl.



Vláda to špatně opsala

A proti věci se ohrazují i samotní výrobci ochranných prostředků. Upozorňují, že vláda nařízení špatně opsala od amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). „K té variantě dvou roušek: přišlo to z USA od CDC, kde testovali látkovou roušku přetaženou přes zdravotnickou, lépe to těsnilo. Naopak dvě zdravotnické přes sebe, jak je máme nařízené v novém opatření české vlády, nedoporučují,“ napsal na svůj twitterový účet Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Není jediný. O nápravu už ministra zdravotnictví Jana Blatného v dopise požádal i Jiří Rašner, jednatel společnosti Parta Medica, která vyrábí ochranné prostředky.

„Povinnost nosit dvě zdravotnické obličejové masky ospravedlňujete mylně odkazem na web CDC.gov, kde však explicitně varují před vrstvením těchto zdravotnických obličejových masek,“ napsal Blatnému. Upozornil, že CDC doporučuje jen kombinaci bavlněné roušky a zdravotnické roušky. A požádal, aby resort změnil formulaci a umožnil nosit pouze jednu zdravotnickou roušku, a to ještě s patřičným certifikátem.

„Jako českého výrobce certifikovaných zdravotnických roušek nás tato neprofesionální a nebezpečná chyba velmi mrzí,“ uvedl Rašner.

Upozornil také na přílišnou benevolenci, co do stanovených norem. „Na evropském trhu se mají prodávat respirátory a zdravotnické obličejové masky s CE a testované dle jasných norem. My výrobci se musíme držet velmi přesných a jasných pravidel, norem a regulí, a proto nás udivuje benevolence státu, hraničící až k navádění k používání necertifikovaných, lživých a předražených produktů,“ dodal Rašner.



Povinnost nosit respirátor či dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe platí od čtvrtka pro lidi starší patnácti let, a to v obchodech, prostředcích hromadné dopravy nebo třeba na letištích a autobusových zastávkách. Pak také v provozovnách služeb, ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, či v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.

V ostatních prostorech pak lze stále nosit jen jednu roušku. Do neděle i látkovou, od začátku března ale i tam budou muset lidé nasadit chirurgickou roušku či respirátor.