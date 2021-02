Upravit vakcíny na nové mutace je otázka několika týdnů, říká lékař z EMA

Podle Hans-Georg Eichlera bude případný vývoj a schválení vakcín druhé generace, tedy upravených látek proti novým variantám koronaviru, nejspíše velmi rychlý. „O schválených látkách máme dost informací, stačí změnit malou část technologie,“ uvedl Eichler z Evropské agentury pro léčivé přípravky známé pod zkratkou EMA.

Podle něj vývoj nové vakcíny proti dalším mutacím nezabere rok jako tomu bylo nyní, ale bude to zřejmě otázka několika týdnů. „Musíme změnit vnitřek vakcíny. Díky dobrým zkušenostem lze dosáhnout vysoké míry účinnosti.“

Důvěra je dobrá, kontrola lepší

Eichler však také varoval před možností, že možná kvůli mutacím nadejde čas, kdy se lidé budou muset s virem naučit žít. Stejně jako s běžnou chřipkou.

Lékař rovněž uvedl, že doposud Rusko nepožádalo o schválení své vakcíny Sputnik V. „Výrobce dosud o registraci nepožádal a je to skutečně tak, že výrobce přichází za agenturou EMA, nikoli naopak, tudíž míč je na jeho straně,“ řekl Eichler. Podle něj však EMA s ruskou stranou komunikuje.

Na otázku novinářů, zda on by si nechal píchnout Sputnik V odpověděl: „Trust is good, control is better.“ Tedy Důvěra je dobrá, kontrola lepší.

Ohledně dalších vakcín uvedl, že od firmy Johnson and Johnson by mohla být shválená za tři až čtyři týdny. Další léčiva, jako je Curevac a Novavax, pak ve druhém kvartále.



Do Česka už dorazil třeba lék Bamlanivimab chránícího před vážným průběhem covidu-19 od firmy Eli Lilly. Francie Česku zase nabízí k polovině března 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, oba státy o tom zatím jednají.

Z Izraele již tento týden přiletělo do Česka pět tisíc dávek vakcíny Moderna. Naočkováni jí budou vojáci, kteří slouží v nemocnicích u pacientů s covidem-19.