V Česku se potvrdila nakažlivější jihoafrická mutace, hlásí ministerstvo

Redakce iDNES.cz informaci u ministerstva zdravotnictví nyní ověřuje.

Státní zdravotní ústav v současné době prověřuje celkem sedm vzorků. Novou mutaci si zřejmě lidé přivezli z dovolené na Zanzibaru. Další vzorky pochází ze školky v Brně.

Podle informací z úterž je podezření na jihoafrickou mutaci koronaviru u sedmi vzorků. Čtyři jsou ve školce v Brně, a to u dvou dětí a dvou učitelek. Školka je nyní zavřená. Podle jihomoravské hygieničky Renaty Ciupek děti ani učitelky nebyly v zahraničí a pohybují se jen po Brně. Tři případy souvisí se zájezdem do Zanzibaru. Podle informací iDNES.cz minimálně jeden vzorek patří ženě z Trutnovska. Ta byla na Zanzibaru s rodinou.

Podle Děčínského deníku mají podezření na jihoafrickou mutaci také hygienici v Ústeckém kraji. Týká se také ženy, která se rovněž vrátila ze Zanzibaru.

Podle imunologa Václava Hořejšího se nové mutace šíří rychleji. „Nejenom, že se tyto mutace šíří rychleji, podobně jako britská. Kromě toho unikají i protilátkám, které jsou po prodělání, ale i očkování. Takže to je tedy velký problém,“ upozornil před časem pro iDNES.cz.

U mutací však není jisté, zda na ně fungují současné vakcíny. Pokud by tedy jihoafrická či brazilská mutace v Česku převládly, znamenalo by to podle imunologa Hořejšího velký problém. Ohroženi by podle něj byli totiž i lidé, kteří nákazu prodělali či byli očkovaní.