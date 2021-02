Do Česka dorazil lék Bamlanivimab, Francie daruje 100 tisíc vakcín Pfizeru

„Snažili jsme se již delší dobu získat nějakou vakcínu navíc, v Izraeli se nám to povedlo, že jsme to dostali darem. Francie nám teď slíbila 100 tisíc (vakcín) k 15. březnu,“ řekl premiér. Na možnost, že by Francie Česku pomohla, upozornily Hospodářské noviny s odkazem na francouzský zdroj. Premiér dodal, že oslovil i jiné členské státy Evropské unie. Z Izraele tento týden vojáci přivezli 5000 dávek vakcíny Moderna, naočkováni jí budou vojáci, kteří slouží v nemocnicích u pacientů s covidem-19.

Premiér dopoledne na Twitteru také oznámil, že do Česka dorazil lék Bamlanivimab. „Zařadili jsme se mezi 12 zemí světa, které ho mají k dispozici,“ uvedl k tomu Babiš. Už dříve avizoval, že půjde o 500 dávek. V březnu by do ČR měly přijít první dávky léku od firmy Regeneron. Objednáno jich má být 12 000, v první dodávce bude 4000 dávek.

Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše na Twitteru bylo léčivo doručeno do pražské Thomayerovy nemocnice, ta jej podle rozhodnutí ministerstva o povolení užívání léku bude předávat dalším nemocnicím pro pacienty, kteří splní podmínky pro jeho použití.



Oba léky, Bamlavinimab i přípravek společnosti Regeneron, jsou takzvané monoklonární protilátky, které znemožňují viru vstup do buněk. Tím napodobují činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent.



Lék je určen pro pacienty krátce po nakažení covidem-19, kteří mají navíc rizikové faktory, jež by mohly způsobit závažnější průběh nemoci či většího riziko úmrtí.



Vhodný je tak hlavně pro pacienty s oslabenou imunitou, kvůli nemoci nebo po transplantaci orgánů. Doporučen je také pro pacienty aktuálně léčené pro onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění, s chronickou obstrukční nemocí v určitých stádiích nebo na dialýze kvůli omezené funkci ledvin.

Hodí se také pro lidi s astmatem na biologické léčbě, se zánětem cévní stěny léčenými kortikosteroidy nebo kombinací imunosupresivních léků, lidem s trombofilií ve zvýšeném riziku vzniku krevní sraženiny nebo s plicní hypertenzí. Podávat by se mohl lék také lidem s BMI nad 40, tedy s morbidní obezitou.

Podle dokumentu, kterým ministerstvo zdravotnictví lék povolilo, nesmí být podáván později než tři dny od pozitivního testu na koronavirus a později než sedm dní od začátku příznaků. Naopak lidem, kteří už mají rozvinutý zápal plic a potřebují dodávat kyslík, ho lékaři podávat nebudou.

Použití zatím neregistrovaných léků v ČR umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska SÚKL. V současné době je oficiálně na léčbu nákazy novým typem koronaviru schválen jediný lék, látka remdesivir od firmy Gilead Sciences. Od začátku epidemie se objevilo několik léčiv, ve které lékaři vkládali velké naděje, u žádného se zatím očekávání nenaplnila.