Blatný: Vakcína od AstraZenecy neleží ve skladu, šetříme ji pro učitele

Situace v ČR není podle ministra zdravotnictví Jana Blatného příznivá, ale další tvrdá opatření zatím navrhovat nechce. „Ještě mírně navyšujeme kapacity našeho zdravotnického systému. Dalším preventivním krokem je i výrazné zpřísnění v ochraně dýchacích cest, i když se to zdá jako banální opatření. Ale kdybychom si ho vzali všichni k srdci, tak bude mít obrovský efekt a bude schopen zásadní změny.“

Otevření škol není jisté

V úvodu Rozstřelu čelil Jan Blatný otázce, zda by za současné zhoršující se situace nebyl na místě spíše tvrdý lockdown místo chystaného otevírání škol. „Školy jsou prioritou, o které se dlouho bavíme. Ale bavíme se jen o dvou ročnících. V žádném případě se nemůžeme bavit o návratu mladších ročníků. A kdyby se situace zhoršovala, tak by ani návrat žáků devátých tříd a maturantů nemusel být ve hře.“

Jan Blatný zhodnotil také tempo očkování. „Jistě že neprobíhá podle mých představ, protože bych si přál, aby očkovacích látek byl dostatek pro všechny v celé Evropě. Ale v takovém světě bohužel nežijeme.“

„Ale Česká republika s pěti procenty proočkovaných je na tom podobně jako většina okolních zemí,“ navazuje Blatný. „I když bych si stejně jako kolegové v Rakousku nebo Německu přál, aby všechno šlo rychleji, tak jsme na tom podobně, a nemyslím si, že bychom v něčem zaostávali.“

AstraZeneca bude pro učitele, neleží ladem

Podle ministra zdravotnictví je v tuto chvíli v ČR přes 100 tisíc dávek vakcín, které nebyly využity. „A nejde jen o vakcíny společnosti AstraZeneca. Ale odmítám, že by někde ležely ve skladu. Vakcína Pfizer je použita téměř z 90 procent. O něco nižší je to u Moderny. A ano, v případě látky společnosti AstraZeneca je použito opravdu jen malé procento vakcíny.“

„V pondělí to bylo kolem 15 procent,“ vysvětluje Blatný. „Není to ale proto, že by se vakcína nedistribuovala. Hlásí se nám lidé, kteří by ji chtěli rozvážet. Ale to není třeba, vakcína je rozvezená, není ve skladech. Rozumím snaze, aby bylo vše použito. Ale vakcína AstraZeneca je vhodná pro to, aby mohla být podávána praktickými lékaři.“

„Je to velmi dobrá a bezpečná vakcína, jak to dokladoval vakcinolog Roman Chlíbek. A my s ní počítáme pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. A aby je bylo možno od příštího týdne očkovat právě s pomocí praktických lékařů, tak my tu vakcínu musíme fyzicky mít k dispozici,“ tvrdí ministr.

„To, že si ji některé kraje na několik dní ponechají, aby ji od pondělí mohly plně využít, to nepovažuji za chybu,“ míní Blatný. „Často se honíme za čarodějnicemi a snažíme se za každou cenu najít chybu a viníka. Ale jednoznačně říkám, že to není chyba vlády, ministerstva nebo krajů. Kraje se naopak chovají zodpovědně a nechávají si ji k tomu, aby ji mohly od 1. března aplikovat právě pro pracovníky ve školství.“

Část seniorů oxfordskou vakcínu odmítá

„To, co teď někde zdánlivě leží, bude velmi rychle vyočkováno a opravdu to nepovažuji za chybu. Dnes jsme o tom měli dlouhý videohovor s hejtmany a tohle bylo jejich vysvětlení a dává smysl. Takže vakcína nikde neleží ladem a věřím, že příští týden se to potvrdí,“ myslí si Blatný.

Podle ministra zdravotnictví odmítá očkování vakcínou AstraZeneca část nejstarších lidí. „Ale je to odlišné v různých krajích. Jsou i regiony, kde už bylo použito přes 30 procent této vakcíny, jinde je to pod 10 procent. A je pravda, že někteří lidé podlehli mediálně nešťastné komunikaci ohledně této vakcíny. Ti měli obavy a tuto vakcínu odmítali. Ale chtěl bych jim říct, že tato vakcína má naopak spoustu výhod.“

„Jednou z nich je, že poskytuje jednu z nejvyšších ochran už po první dávce,“ hájí ministr britsko-švédskou látku. „A navíc funguje i na všechny různé mutace, které už v ČR jsou nebo se do ní dříve či později dostanou. A není důvod mít obavu ani u starších lidí. A tato vakcína stoprocentně chrání před tím, aby na covid lidé zemřeli. To mohu garantovat. Lidé, kteří ji odmítají, zbytečně natahují dobu, kdy se jim něco může stát.“

Podle Jana Blatného budou praktičtí lékaři do očkování zapojeni příští týden. Metodiku očkování už má údajně k dispozici jejich sdružení a postupně se posílá mezi jednotlivé lékaře. Ministr tvrdí, že softwarově to bude velmi jednoduchý proces, který by praktikům neměl činit výraznější problémy.

Němci bojuji s kapacitou nemocnic jako my

Odpovědné za celý proces nebude ministerstvo zdravotnictví, ale kraje prostřednictvím jednotlivých krajských koordinátorů, kteří už v tuto chvíli fungují. Ministr v Rozstřelu podrobně popsal, jak se u praktiků budou moci nechat očkovat jak občané nad 70 let, tak pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci.

Promluvil i o pomoci, které nabídlo českému zdravotnictví Německo. „Zatím tu byla nabídka Saska, které nám nabízelo umístění devíti pacientů. Aby to pro Česko bylo smysluplné, muselo by nám Německo nabídnout 50 až 100 volných míst na lůžkách intenzivní péče.“ Podle Blatného by Česko mohlo německou pomoc využít v řádu jednoho nebo dvou týdnů.

ČR se německé pomoci podle Blatného nebrání z toho důvodu, že by v zahraničí působilo slabošsky nebo nesoběstačně. „To tak není. Není to ani žádná ostuda. Naopak předpokládám, že když na tom budeme dobře, tak nabídneme pomoc ostatním. To je v pořádku. Jen upozorňujeme na to, že stejně jako jsou na tom v Česku některé oblasti co se kapacity v nemocnicích týče špatně, tak podobně jsou na tom i některé oblasti v Německu.“

„Uvědomme si, že chceme pomoc po někom, kdo je na tom podobně jako my,“ říká Blatný. „Proto se snažíme kvůli korektnosti žádat o pomoc až ve chvíli, kdy na tom budeme ještě hůře než oni. Protože český pacient tam bude blokovat místo německému pacientovi. Vážím si německé nabídky, nebráníme se tomu, ale snažíme se k nim chovat korektně a využijeme pomoc až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné.“

Politika otřásla mou vírou v lepší svět

Jan Blatný promluvil v Rozstřelu i o vztazích s Andrejem Babišem či o tom, zda nelituje, že od premiéra přijal nabídku na ministerský post. „Snažím se celý život dělat věci tak, abych toho nikdy nemusel litovat. Takže svého rozhodnutí nelituji. Ale je pravdou, že se někdy situace může vyvinout tak dramaticky, rychle a s takovou zátěží, kterou jsem si možná v době, kdy jsem na toto místo nastupoval, představit neuměl.“

„Nečekal jsem, že politika bude takhle tvrdým řemeslem,“ rekapituluje své ministerské angažmá. „Stále nejsem politik, jsem lékař. Ale co je pro mě podstatné – nesmírně jsem si přál, aby média sehrála roli, v níž budou veřejnost uklidňovat a věci vysvětlovat.“

„A často je pro mě ne úplně pochopitelné, že se navzájem na sebe snažíme najít věci, které jsou složité, a upozorňovat na to, co je špatně, než hledat věci, které jsou pozitivní a uklidňující. Je to taková doba. Je to svět, ve kterém jsem se dosud nepohyboval. Podle mě by mohl být lepší a společně bychom pro to něco mohli udělat. I když občas je ta víra trochu otřesena,“ uzavírá ministr zdravotnictví.

Jan Blatný v Rozstřelu hovořil i o nebezpečí jihoafrické mutace v České republice, mluvil i o tom, kdy dostanou lékaři odměny za svou práci během pandemie a zmínil také chystanou schůzku s biologem Emanuelem Žďárským, který by chtěl v ČR prosadit vlastní PCR metodu testování.