Koronavirus se rychle šíří ve školách i školkách, ukazuje průzkum

Prudký nárůst šíření koronavirus se podle Pedagogické komory týká zejména dětí v mateřských školách a žáků prvních a druhých ročníků základních škol, kteří na rozdíl od ostatních mají prezenční výuku.

„Například počet dětí ve věku pěti let(povinné předškolní vzdělávání v MŠ) i žáků ve věku sedmi let (2. ročník ZŠ, kde probíhá prezenční výuka) pozitivně testovaných na COVID-19 je výrazně vyšší, než v případě žáků ve věku 13 let(distanční vzdělávání),“ uvádí průzkum.

Komora své tvrzení podložila grafy, které pro ni zpracoval analytik Michal Bauer na základě údajů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a ministerstva zdravotnictví. Všechny grafy zachycují stav k 21. únoru. Redakce iDNES.cz oslovila ÚZIS, aby informace potvrdila, ústav zatím na otázky neodpověděl.

Z grafů vyplývá, že roste i podíl dětí a nejmladších žáků na celkovém počtu nově nakažených v České republice (v přepočtu na sto tisíc obyvatel, pozn. red.). Zatímco ve věkové skupině nad 65 let je podíl nově nakažených přibližně 13 procent, mezi dětmi 4 až 5 let je to 21 procent. U šestiletých a sedmiletých dětí je to 22,5 procent.

„Aktuální situace v českých mateřských školách je opravdu velmi vážná. Uzavření mateřských škol (s výjimkami pro děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí, pozn. red.), jak tomu bylo například donedávna v Německu, by určitě přispělo ke snížení mobility a tím i počtu nově nakažených nejen mezi dětmi a pracovníky mateřských škol, ale rovněž mezi jejich rodinami (dětí i pedagogů),“ uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.



Premiér Andrej Babiš ve středu připustil, že by k uzavření mateřských škol mohlo dojít, protože právě ony jsou častým ohniskem šíření nákazy.

Ministr školství Robert Plaga rovněž uvedl, že možné uzavření základních a mateřských škol je na stole a vláda o tom jedná. Podle Plagy by se však měly školy uzavírat jako poslední. Ještě v pondělí se přitom počítalo s návratem některých ročníků v týdnu od 1. března.

Rodiče se přestali bát

Podle dřívější studie Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, kterého se zúčastnilo asi 2010 ředitelů mateřských škol, se nákaza covidem-19 po vypuknutí druhé vlny epidemie v říjnu potvrdila také ve více než polovině mateřských škol. Přenášela se zejména mezi zaměstnanci. Rodiče se přestali bát a někteří posílali děti do školky i s příznaky onemocnění. Kvůli výpadkům ze školného či dávkám pro nemocné zaměstnance přišly mateřinky o desítky tisíc korun.



Provoz mateřských škol se v tomto školním roce navzdory epidemii covidu-19 nepřerušil. V září v nich byl podle průzkumů výskyt nákazy spíš výjimečný. Uzavřela se kvůli tomu tři procenta školek. V říjnu už se nákaza potvrdila v 52 procentech školek, přičemž 24 procent z nich se dočasně úplně zavřelo, a to většinou po dohodě hygieniků se zřizovatelem. Nákaza se vyskytovala hlavně ve větších školkách.



„Velké mateřské školy, které mají 21 a více zaměstnanců, měly v říjnu v 87 procentech zachycenou nákazu COVID-19,“ uvedla autorka výzkumu Simona Weidnerová

Nejčastěji se podle ní nakazili zaměstnanci mezi sebou, případně se zaměstnanci nakazili od dětí. „Nicméně potvrzené případy, kdo se kdy od koho nakazil, se vyskytují v jednotkách procent. Může to být také dáno možnostmi, které měli pracovníci hygienických stanic při trasování především v říjnu, kdy epidemie sílila,“ řekla Weidnerová.

Ve školkách jsou malá ohniska

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek minulý týden uvedl, že od začátku ledna se covid-19 čím dál víc šíří i mezi dětmi ve věku šesti až deseti let. Ve školkách podle něj jde sice o malá ohniska v průměru kolem šesti lidí, přesto to podle něj ukazuje, že se epidemie nyní zhoršuje.



Tento týden se také ve školce v Brně objevilo podezření na jihoafrickou mutaci, konkrétně u dvou učitelek a u dvou dětí. Podle jihomoravské hygieničky Renaty Ciupek děti ani učitelky nebyly v zahraničí a pohybují se jen po Brně. V Česku je podezření na jihoafrickou mutaci celkem u sedmi vzorků, které nyní prověřuje Národní referenční laboratoř.