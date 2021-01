V pražském O2 universu by mohlo být očkovací centrum, nevyloučil Blatný

Podle šéfa Bestsportu, O2 areny a O2 universa nyní probíhají modelace a další přípravné procesy. „Jejich cílem je zjištění, zda je objekt O2 universa pro vznik očkovacího centra vhodný,“ řekl Schaffer iDNES.cz.

Společnost však jedná s více institucemi, státními i nestátními – zejména iniciativou Lékaři pomáhají Česku, které podle Schaffera probíhají asi dva týdny.

Že by se část O2 Arény mohla stát očkovacím centrem nevyloučil na pondělní tiskové konferenci ani ministr zdravotnictví Jan Blatný. „O2 z principu je jednou z možností, kde by se taková akce dala velmi dobře udělat.“

Podle epidemiologa Romana Prymuly je nyní v Česku sto tisíc dávek očkovací látky, dostalo ji přes 40 tisíc lidí. „Vakcíny jsou distribuovány nejenom na úroveň fakultních nemocnic. Nyní se od nich posouvají dále na kraje. Teď záleží na tom, jak systém byl nastartován. Na začátku je to vždycky bolestivější. Rozjezdy jsou pomalejší,“ řekl Prymula.

Musíme mít vakcíny na dva až tři dny dopředu

Podle něj je nutné, aby vznikala v krajích očkovací centra. Jako právě například v Praze v O2 Areně. „Na rozjezd stávající centra stačí. To co bude problém, bude naočkovat sta tisíce až miliony dávek, které dorazí. Na to už musíme být připraveni zcela bez problémů,“ zdůraznil exministr zdravotnictví.

Podle Prymuly není však nutné, aby druhý den poté, co vakcína dorazí, byla ihned očkována. „To ani není technicky možné. Vidíte sami, že pokud dojde ke zdržení a tady k němu dochází velice často, tak by se lidé museli přeobjednávat. Musíme mít tady vakcíny na dva až tři dny dopředu,“ pokračoval Prymula. Právě dostatek vakcín podle Prymuly dokáže zajisti plynulý proces očkování.

V dalších dnech až týdnech může do Česka podle exministra dorazit až milion dávek vakcíny. „Což by měla být hodnota, která by výrazně pomohla. Když to odhaduji, tak bychom potřebovali ještě dva až tři miliony, abychom do konce června mohli proočkovat klíčovou část populace,“ řekl epidemiolog.

Prymula se rovněž vyjádřil k 15. lednu, kdy má být spuštěn rezervační systém na očkování. Podle exministra se dá očekávat, že první dny bude rezervační systém zahlcen.

Opatření začínají zabírat

„Čelili jsme tomu, že obrovská část populace nechce být očkována. Ale zase tady je velká část, která očkována být chce. Všichni čelíme řadě telefonátů, jak se dostat prioritně k vakcíně, ale to skutečně nejde. Vakcíny jsou přes stát,“ upozornil Prymula.

V rezervačním systéme budou lidé zadávat i informace o svém zdravotním stavu. „Ukazuje se, že rezervace bude okamžitá. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nebude se čekat dva týdny až se všichni nahlásí a z toho se dělat pořadí podle rizikovosti. Bude to průběžné,“ řekl epidemiolog.

Prymula rovněž na ČT dodal, že se začínají projevovat opatření, která byla zavedena mezi vánočními svátky.