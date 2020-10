Co si ohlídat, když nemáte výplatu, ale dávky nemocenské či ošetřovného

„Jsem už druhý měsíc na nemocenské. Jak to bude se životním pojištěním a penzijním spořením? To mi totiž sjednal zaměstnavatel, pravidelně mi určitou částku přispívá a mou úhradu strhává ze mzdy. Teď ale nemá z čeho, když už dávky vyplácí OSSZ. Jak postupovat? A mám vůbec nárok na příspěvky i v době pracovní neschopnosti?“ ptá se čtenář iDNES.cz.

Obecně je to tak, že zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy na základě zákona nebo na základě dohody uzavřené se zaměstnancem. „Na základě zákona se sráží například daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní pojištění, nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady, exekuce či výživné,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Jakmile ale nemáte svou výplatu, řada věcí se mění. „Co se týká srážek z dávek nemocenského pojištění, provádí OSSZ exekuční srážky a srážky výživného, ale pouze z nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství, z ostatních dávek, například ošetřovného, se srážky neprovádějí,“ upřesňuje daňová poradkyně Lucie Wadurová.

Srážky ze mzdy mohou být různé, vedle exekucí a výživného srážky například platba za stravenky, za firemní ubytovnu, odborové příspěvky aj. Ani tyto ostatní srážky se z nemocenského či ošetřovného neprovádějí a tak, pokud jste je měli ve své výplatě nastaveny, musíte je řešit sami.

Životní pojištění

Ale pojďme k dotazu čtenáře. Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je mimo, respektive nad rámec mzdy, takže jej zaměstnavatel může hradit i v případě, že v daném měsíci je mzda nulová, například právě kvůli pracovní neschopnosti.

Může hradit, ale nemusí. Příspěvky na penzijní spoření zaměstnanců bývají zpravidla upraveny ve vnitřním předpise zaměstnavatele, u větších zaměstnavatelů v kolektivní smlouvě. Tam lze nalézt odpověď, jak je to s jejich poskytováním v době, kdy zaměstnanec nevykonává práci.

„Pokud z předpisu vyplývá, že zaměstnavatel po dobu dočasné pracovní neschopnosti příspěvky neposkytuje, pak v případech, kdy je smlouva s pojišťovnou nastavena tak, že jde o povinné pravidelné každoměsíční platby, je třeba, aby je hradil zaměstnanec, jinak by mu totiž vznikal dluh u pojišťovny,“ doporučuje advokát.

Z pohledu pojišťovny je totiž smluvním partnerem klient, v tomto případě zaměstnanec. Tedy pozor i na částky, které vám zaměstnavatel strhával ze mzdy jako vaši úhradu. Pokud jste byli celý měsíc nemocní, srážka ze mzdy neproběhne a pojistné budete muset pojišťovně zaplatit sami. Jestliže nejste schopni částku uhradit, obraťte se na svou pojišťovnu, a případné změny v pojistné smlouvě včetně nastavení placení řešte včas, aby nedošlo k ukončení pojištění.

„V současné době může vznikat problém i tím, že samotný zaměstnavatel se dostává do finančních problémů kvůli uzavření provozu, což může vést k tomu, že možná dočasně rozhoduje o ukončení poskytování příspěvků na životní pojištění, v takovém případě by příspěvek musel uhradit zaměstnanec sám, nebo by musel pojišťovnu požádat o úpravu, tedy snížení měsíčního pojistného,“ upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.

Pokud by zaměstnavatel poskytování příspěvku ukončil, nebo pokud přijdete o zaměstnání a tím i o příjmy, můžete samozřejmě pojištění vypovědět. Vždy je ale lepší kontaktovat pojišťovnu a pokusit se najít řešení. „ V současné době je více než potřeba, aby byli lidé chráněni pojištěním, není určitě dobré životní pojištění vypovídat, spíše doporučujeme si pojistku ve spolupráci s pojišťovnou dočasně upravit,“ shrnuje Veronika Nová.

Penzijní spoření

I v případě penzijního spoření je nárok na příspěvek v době nemocenské na rozhodnutí zaměstnavatele, je to bonus dobrovolný a nelze ho nárokovat. „Z praxe víme, že standardně jsou platby v období nemocenské zaměstnavatelem pozastaveny, klientům proto doporučujeme, aby na tuto dobu nastavili sami trvalý příkaz na své platby,“ radí ředitel Conseq penzijní společnosti Richard Siuda.

„Pokud zrovna nemáte některý měsíc na úhradu úložky, tak ji nepošlete. Žádný postih vám nehrozí, prostě si jen naspoříte méně,“ informuje mluvčí Asociace penzijních společností ČR Jan Sedláček.

V případě mimořádného nezaplacení to ani nemusíte nikomu hlásit. Na penzijních smlouvách nevznikají dluhy, jelikož se jedná o dobrovolné spoření. A poté, co se vaše finanční situace zlepší, je opět možné pokračovat ve spoření. „ Za neuhrazený měsíc však nevzniká nárok na státní příspěvek a vynechané platby není možné uhradit zpětně,“ upozorňuje Richard Siuda.

Pokud byste nemohli platit dlouhodobě, nebo potřebujete snížit měsíční úložku, bude dobré, pokud to své penzijní společnosti oznámíte. Stále platí, že za to nebudete nijak penalizováni, prostě buď budete spořit méně, nebo třeba rok přispívat nebudete, vaše smlouva běží dál, naspořené prostředky se dál úročí.

Ukončovat smlouvu je nevýhodné, o vlastní naspořené prostředky sice nepřijdete, ale jejich zhodnocení bude daněno 15 procent. „Jestliže vám přispíval zaměstnavatel, dostanete i jeho příspěvky, ty se opět daní 15 procenty, veškeré státní příspěvky se ale vrací státu,“ připomíná Jan Sedláček.

Abyste mohli čerpat odbytné (to je termín pro mimořádné ukončení před dovršením 60 let), musíte spořit alespoň 12 (v případě penzijního připojištění) respektive 24 (v případě doplňkového penzijního spoření) měsíců. Pokud byste chtěli smlouvu vypovědět dříve, nedostanete nic.