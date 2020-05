Než se ještě více zadlužit, je lepší odložit splátky úvěrů

„Unáhlená rozhodnutí mohou být časem horší než samotná krize covid-19. Konkrétně není rozhodně řešením utíkat rychle pro půjčku, která vám takzvaně zaručeně pomůže,“ říká finanční poradce skupiny Partners Ondřej Hatlapatka s dovětkem, že taková půjčka bude zcela jistě pro domácnost velice nebezpečná.

To bude podle odborníků platit dvojnásob, pokud se ekonomická situace kvůli krizi covid-19 ještě zhorší. Což potvrzuje i tajemník registru dlužníků Solus Jan Stopka. Podle něj pro půjčky až příliš často platí, že jsou uzavírány v době, kdy budoucí dlužník nepočítá s tím, že se ekonomická situace může v budoucnu zhoršit.

„A navíc je internet stále plný nabídek na půjčky poskytované bez ověření platební morálky klienta v registrech. Anebo dokonce takových, kde záznam o dluhu v registru podle poskytovatelů není problémem. Takové půjčky však představují pro klienty obrovské riziko,“ upozorňuje Jan Stopka.

Nebát se říci o odklad splátek

V případě, že rodina nezvládá hradit své závazky, Ondřej Hatlapatka jednoznačně doporučuje využít možnost odkladu splátek úvěrů a hypoték za předpokladu, že peníze domácnost neutratí.

„Naopak pokud to půjde, tak si tyto peníze nebo jejich část odkládejte například na spořicí účet, rozhodně peníze neutrácejte. To pomůže vykrýt problémy na přechodnou dobu,“ říká.

Odložení splátek doporučuje i domácnostem, které splátky zvládají pravidelně hradit, ale nemají finanční rezervu. A to i přesto, že bance budou muset zaplatit úroky za dobu po nesplácení. Domácnosti se to může při zachování příjmu vyplatit, protože to umožní vytvořit si stabilnější finanční rezervu.

„Jsou banky, které odložení schvalují snad robotem, který naprosto všem odklikne ANO. Na druhé straně jsou banky, které situaci klientů prověřují minimálně dotazy přes telefon. Vždy ale platí základní pravidlo. Pokud žádáte o odložení, i když aktuálně v tísni nejste, nelžete. Popište bance situaci, jaký máte problém. Když problém zatím nemáte, tak vysvětlete, proč vlastně chcete odložení splátek. Potom je na bance, jak na žádost zareaguje,“ vysvětluje Ondřej Hatlapatka.

Odklad splátky hypotéky či jiného úvěru

Podle odborníků je dobrá zpráva, že v rámci vyhlášeného moratoria mohou dlužníci požádat o odložení splátek úvěrů, a to jak těch hypotečních, spotřebitelských, tak i podnikatelských. Naopak odložit nelze splátky kreditních karet, kontokorentů či leasingů. Stejně tak nebude vyhověno žadatelům, kteří byli k 26.březnu letošního roku se splácením úvěru v prodlení delším než 30 dnů.

Podle předsedy představenstva České spořitelny Tomáše Salomona žádají o odklad splátek jak domácnosti, tak i firmy. A to jednoznačně kvůli pandemii koronaviru.

„Fakt, že jen za první týden od spuštění nás požádalo tolik klientů o pomoc s odložením splátek, potvrzuje, že pomáháme na správném místě,“ uvedl Tomáš Salomon.

Splátky úvěrů lze přitom odložit buď do konce července nebo do konce října tohoto roku. Proces odkladu splátek zajišťují finanční instituce bez poplatku a bez negativního zápisu do registru dlužníků.

„Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli. Současně musí také sdělit, že o odklad splátek žádá kvůli negativnímu ekonomickému dopadu pandemie koronaviru,“ vysvětluje Ondřej Hatlapatka.

Tyto důvody nemusí žadatel o odklad nijak prokazovat a věřitel by důvody neměl ani nijak zkoumat či prověřovat. Na druhou stranu si žadatel musí uvědomit, že splátkový kalendář úvěru se odkladem prodlouží také o úroky, které nabíhají i po dobu odkladu. Dlužníci by proto měli rozumně zvážit, jestli odklad závazku skutečně potřebují či nikoliv.