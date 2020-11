Co vařit na home office? Inspirujte se ve školní jídelně

„Není to nic složitého, jde vlastně o pestrost stravy. Myslím, že školní jídelny mohou rodičům poradit, jak používat tento v zásadě jednoduchý systém. Během týdne je třeba vybírat z těchto skupin potravin – maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, brambory a luštěniny – a ty mezi sebou vzájemně kombinovat,“ říká Alena Strosserová, metodička školních jídelen z Úřadu městské části Praha 3.

Co všechno by si měl kuchař či kuchařka pohlídat?

V tomto období je doporučené zvýšit porce ovoce a zeleniny, které by neměly chybět u žádného jídla, nejlépe v syrové formě. Pohlídat si množství tuku a cukru. Pro zpestření je vhodné zařadit do jídelníčku i ryby. Také je třeba střídat kuchyňské úpravy, dávat přednost lehčím úpravám, jako je vaření, dušení, grilování před těžkými smaženými jídly.

Jídelníček ze školy Pondělí

polévka z míchaných luštěnin

žemlovka s jablky

višňový kompot Úterý

žampionová polévka

boloňské špagety se sýrem

ledový salát Středa

drožďová polévka

kuře pečené na zelí, šťouchané brambory Čtvrtek

česneková polévka s bulgurem

hovězí s okurkovou omáčkou, houskový knedlík

kiwi Pátek

dýňová polévka

karbanátek z rybího filé, jogurtová omáčka, brambor

mrkvový salát s ananasem

Právě na smažené si lidé podle roznáškových služeb potrpí nejvíce. Je třeba třikrát týdně smažený sýr, burger, řízek vyloženě špatná volba? Popřípadě čím takový oběd vyvážit?

Častá konzumace smažených jídel není vhodná ani pro dospělé, o to více je nevhodná pro děti. Smažená jídla jsou sice velmi oblíbená, ale našemu zdraví neprospívají. Jsou těžko stravitelná, velmi kalorická a v kombinaci s nedostatkem pohybu mohou způsobit přibývání na váze. Nabídka restaurací je velká, tak nic nebrání tomu stravovat se pestře i v těchto složitých podmínkách.

Pokud si tedy výjimečně objednáme smažené pokrmy, je třeba je doplnit čerstvou zeleninou – saláty, oblohou a podobně. A také je dobré doma vařit polévky. Ideálně doplní jídelníček a maximálně do nich využijete zeleninu, luštěniny, brambory, maso i vejce. Polévky jsou rychlé a jednoduché na přípravu, takže nezaberou mnoho času, ale velmi zásadně zpestří jídelní lístek a zároveň ho i ozdraví.

Rodiče pracující z domu si na sociálních sítích stěžují, že už nemají nápad, co vařit. Doporučila byste týdenní menu, které není tak časté?

Vymýšlet pestrý jídelníček, abychom se zavděčili dětem, je někdy dost těžké. Jako první tip bych dala podívat se na stránky vaší školní jídelny a hledat inspiraci tam. Děti s výběrem pomohou, určitě mají své oblíbené pokrmy. Vedoucí vám jistě ráda poskytne recept, stačí se na ni obrátit e-mailem. Komplexní jídelníčky školních kuchyní bývají nutričně vyvážené, takže jejich složení může být inspirací pro domácí vaření.