Chceme ukázat, že udáváme tón modernímu vaření, říká šéf akce Nejlepší kuchař

Kolik zájemců se do soutěže letos přihlásilo?

Celkem se letos přihlásilo 75 subjektů. Nejvíc jich bylo do kategorie svačinky pro předškolní děti, tam se přihlásilo 21 subjektů, jen o jeden méně je pak v kategorii rostlinných bezmasých pokrmů, tedy veganských. Je vidět, že i ve školách mají o toto téma zájem. Tyto školy pak mají výběr ze dvou obědů, kdy na ten druhý dávají bezmasý, sladký či jinak zajímavý pokrm.

Kolik zájemců se vám hlásilo do soutěže v minulosti?

Než byla pandemie, tak jsme měli okolo 120 účastníků, hlavně do kategorií pro základní a střední školy (pokrmy pro mládež, pozn. red.) se hlásilo více zájemců.

Asi na ně dolehla pandemie - nikdo neví, jestli zpohodlněli, nebo mají spoustu jiných starostí. Musí nyní dodržovat určitá nařízení a asi si říkali, že na to nemají čas.

Jak probíhá hodnocení nejlepších pokrmů?

Nejdříve je hodnotí technická komise. Ta hodnotí v kuchyni - dohlíží na osobní hygienu a pracoviště, kontroluje odborné manuální dovednosti, potom ekonomiku, odpad a organizaci práce. Poslední bod je dodržení času.



Poté je degustační komise, která je početnější. Dvě třetiny jsou profesionální kuchaři, kteří rozumí tomuto segmentu stravování, protože to je jiné než vaření v restauraci. Zbylou třetinu tvoří nutriční terapeuti a výživáři. Komisaři sedí každý sám a dostávají jednu třetinu porce. Hodnotí vzhled, nápad a kreativitu, nutriční hodnotu. Dnes je velmi důležité, jestli tam jsou suroviny, které prospívají zdraví.

Dále hodnotí kulinářskou úpravu a jestli používají moderní techniku, jestli umí nejmodernější postupy, jestli jídlo upravují na páře nebo kombinací...

V pondělí večer se už uskutečnilo slavnostní zahájení finále. Co už mají účastníci všechno za sebou a co je naopak ještě čeká?

Každý soutěžící si sám přiváží suroviny, takže si je uskladňovali do chladících boxů a skladů. V sedm večer bylo slavnostní zahájení, kde se dozvěděli všechny informace, uskutečnila se veřejná debata a soutěžící si losovali svůj start. V úterý ráno se začíná racionálními pokrmy pro seniory a nemocné a potom dojde na bezmasé rostlinné pokrmy. Středa bude patřit svačinkám pro předškoláky a pokrmům pro mládež.

Na přípravu pokrmu mají účastníci dvě hodiny, potom je čeká patnáctiminutová prezentace před komisaři.

Soutěžící se představí, řeknou, odkud jsou a co za pokrm připravili. A pak se komisařů ptám, jestli mají nějaký nápad na zlepšení, protože nechci, aby kritizovali, že jídlo bylo špatné - to se nedělá. Soutěž by měla být motivací, ale současně by měla přinést vzdělávací prvek.

Co je smyslem soutěže?

Chceme ukázat, že udáváme tón modernímu vaření. Navíc z mého pohledu se oba finálové dny linou v duchu vzdělávání. Nejen, že si kuchaři mezi sebou názory vyměňují, ale ke každému pokrmu je tam dialog a všichni přítomní hosté můžou pokrmy ochutnat, protože děláme patnáct porcí.

Na akci jezdí hodně ředitelé, kteří to mohou poté převzít, jen si trochu upraví recept, protože jejich klienti třeba mají jiné chuťové představy. Není to jen o soutěžení, pod čarou je mnoho drobných cílů, které tvoří celek.

Patronem akce je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Máte informaci, jestli dorazí?

Nemáme to potvrzené, ale ve středu na vyhlášení přijde paní Maláčová. Bude mít proslov a předá poháry.