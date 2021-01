Lidem v karanténě 250 korun denně, navrhuje ČSSD. Odmítla povinné respirátory

„Navrhujeme, abychom šli tou nejjednodušší cestou a aby pro zaměstnance, kteří jsou v karanténě, to znamená, kterým určí buď jejich lékař nebo hygiena nařídí karanténu, tak aby dostávali kompenzaci 250 korun denně,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček.

Vyplacenou částku by si zaměstnavatel odečetl ze svých odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Měsíčně by to podle sociální demokracie stálo asi 125 milionů korun. Strop podpory jednomu člověku by totiž byl 2500 korun za deset dnů, kterou by dostal navíc k nemocenské. Sociální demokraté připustili, že to není mnoho, ale Hamáček řekl, že ČSSD tak chce řešit hlavně problém rodin s velmi napjatým rozpočtem.

„Nástup do karantény znamená pro celou řadu našich občanů velký propad v příjmech,“ řekl Hamáček. Sociální demokracie proto bude chtít přesvědčit i hnutí ANO o svém návrhu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že o tom sociální demokraté budou mluvit již na pondělním jednání vlády. Hamáček věří, že i ANO bude mít pro návrh porozumění. Možnost, že by ho prosazovali sociální demokraté cestou vlastního poslaneckého návrhu, označil ministr vnitra a šéf ČSSD za zdlouhavou.

„Z mého pohledu bylo by velmi jednoduché, kdyby těm, kteří jsou na nemocenské kvůli covidu, zaměstnavatel vyplatil bonus, který mu bude potom odečten z odvodu na sociální pojištění,“ řekl už v neděli Hamáček v Partii, kterou vysílaly televize Prima a CNN Prima News.

Respirátory by neměly být povinné, jen doporučené

Sociální demokraté budou také ve vládě prosazovat, aby nošení respirátorů FFP2 v hromadné dopravě a v obchodech nebylo povinné, ale pouze doporučené.

„Pokud bychom to nařizovali celou řadu problémů s vymahatelností, popřípadě s ekonomickou náročností a dopadem na některé skupiny obyvatel,“ řekl Hamáček.



„Cenová regulace je až nástroj poslední, ten se dá použít v případě, že by se opravdu ukázalo, že je to předmětem spekulací. Ke zvážení je jít rakouskou cestu, kdy v Rakousku došlo k dohodě mezi vládou a obchodními řetězci a velké obchodní řetězce prodávají respirátory pouze za náklady, respektive za sníženou cenu, mají na tom nižší marži,“ uvedl ministr vnitra Hamáček.



Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný připustili, že zvažují zavést jako jiné země povinné nošení respirátorů v obchodech či veřejné dopravě. Důvodem je větší nakažlivost britské mutace koronaviru, kvůli které zavádí takové opatření Německo či Rakousko.



„Uvažujeme o tom, že bychom v tomto následovali Rakousko a Německo v souvislosti s anglickou mutací viru,“ řekl iDNES.cz k možnému povinnému nošení respirátorů v obchodech a v MHD premiér Andrej Babiš.



Opatření by podpořil ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Povinné nošení respirátorů by z epidemického hlediska bylo velmi prospěšné. Zejména v místech se zvýšeným rizikem, jako je veřejná doprava,“ uvedl Blatný. Obyčejné roušky či šály podle něj nemají takový efekt jako respirátory třídy FFP2.