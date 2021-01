9:27

Nemocnice v Česku hlásí potvrzené případy nakažlivější britské mutace koronaviru. Podle poradce premiéra Romana Prymuly by kvůli tomu měl stát mít připravená ještě přísnější opatření než doposud, například šestý stupeň systému PES. Epidemiolog by zavedl povinné respirátory do MHD, není ani proti očkování čínskou a ruskou vakcínou, řekl v rozhovoru MF DNES.