Blatný musí vysvětlit slova o obětech s covid i o 25 miliardách, žádá opozice

Rakušana zajímá vysvětlení výroku Blatného, že testy na koronavirus zatím stály už 25 miliard korun.



„Uvědomme si, že jsme za minulý rok utratili asi dvacet pět miliard korun jen za testování,“ pronesl ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v ČT. Moderátor se ho znovu dotazoval, zda uvedl částku správně, podle jeho informací mělo jít jen o pět miliard. Ministr Blatný ovšem trval na svém a pětadvacetimiliardovou částku potvrdil.

Blatný by měl podle Starostů a nezávislých vysvětlit i slova, že jen 30 procent obětí s covidem, které uvádí stát oficiálně jako počet obětí, zemřelo skutečně na covid.



„My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid-19, jako člověka, který na něj zemřel,“ tvrdil ve Sněmovně minulý týden Blatný. V neděli v České televizi uvedl, že přímo na covid z celkového počtu zemřela pouze třetina.



Je třeba, aby mýty, chýry a hoaxy skončily, řekl Válek

Jak je to se skutečným počtem úmrtí s covid-19, zajímá také místopředsedu TOP 09 Vlastimila Válka. „Je důležité, aby mýty, chýry a hoaxy skončily,“ řekl Válek.

Zajímají ho také detaily smluv s jednotlivými firmami, které dodávají a budou dodávat vakcíny do České republiky.

Podpořil, aby lidé nosili místo roušek účinnnější respirátory. „Principiálně by bylo lepší, kdyby všichni používali respirátory FFP2,“ řekl Válek. „Kdyby stát podpořil výrobu českých dvojkových respirátorů, tak se můžeme dostat na velmi nízkou cenu,“ řekl Válek. Dodal, že do vicepremiéra Karla Havlíčka to „hučí“ už tři čtvrtě roku.