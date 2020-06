Na výplaty ani na odstupné nemám. Běžte na nemocenskou, řekl šéf

Výpověď a odstupné Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které jsou vyjmenovány v zákoníku práce.

Zákoník práce také určuje ochrannou dobu, ve které je dán zákaz výpovědi (např. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, kdy je zaměstnankyně těhotná aj.).

Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce, začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Po tuto dobu pracovní poměr trvá, zaměstnanec má povinnost vykonávat práci a zaměstnavatel má povinnost platit zaměstnanci mzdu.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši jednonásobku, dvojnásobku nebo trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, a to v závislosti na délce trvání pracovního poměru.

Speciální úprava (vyšší odstupné o trojnásobek průměrného výdělku) je u zaměstnance, který měl pracovní dobu rozvrženou v kontu pracovní doby a pracovní poměr skončil v době, v níž ještě neuplynula do pracovní doby započtená práce přesčas z bezprostředně předcházejícího vyrovnávacího období. Jde o případy skončení pracovního poměru z důvodu:

a) že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší,

b) že se zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje,

c) že se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Zdroj: advokát Pavel Nastis