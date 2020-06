Zmapováno: Kde se bude propouštět? A kdo nové pracovníky hledá?

K 31. květnu 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP) celkem 266 144 uchazečů o zaměstnání. Jde o nejvyšší číslo od února 2018. „Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií covid-19, s rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak do zaměstnání nastupuje,“ říká ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z oblasti služeb – zejména veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví a dopravy.

„I když letos v květnu nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak razantní. Bude pravděpodobně pokračovat i v dalších měsících, ale bude stále spíše pozvolný,“ míní Jan Karmazín. Záměr hromadného propouštění ke konci května 2020 nahlásilo úřadu práce celkem 42 zaměstnavatelů. Tento krok by se měl v následujících měsících dotknout 3 345 jejich zaměstnanců.

„Jde například o obsluhu stacionárních strojů, kovodělníky a strojírenské dělníky, pracovníky v oblasti osobních, informačních služeb a prodeje i technické a odborné pracovníky v oblasti vědy a techniky,“ vyjmenovává mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Upozorňuje ale na fakt, že pokud zaměstnavatelé nahlásí záměr hromadného propouštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci. K hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí dojít stoprocentně. Jde jen o záměr a vše se odvíjí od situace na pracovním trhu i u zaměstnavatele.

Kde se bude propouštět…

Z nejnovějšího průzkumu Randstad vyplynulo, že zatím nejvíce se propouštělo v sektorech automotive a obchod a služby. „Naprostá většina výrobních firem se zatím snažila zaměstnance udržet a volila cestu překážek na straně zaměstnavatele a využití kurzarbeitu. Dá se tedy očekávat, že opatření v mnoha firmách budou trvat i nadále. Je ovšem otázka, co se stane po skončení vládních podpor. Zřejmě dojde k další vlně propouštění,“ říká ředitel personálně poradenské společnosti Randstad Jacek Kowalak.

„Propouštět se bude ve výrobě, dopravě a cestovním ruchu. A také v oborech, kde je odbyt závislý na zahraničí. Velký pokles zakázek a poptávek hlásí automobilový průmysl, tam se to dotkne výrazně i firem na něj navázaných,“ podotýká ředitel personální agentury Předvýběr.CZ František Boudný.

Podle manažera společnosti Hays Sándora Bodnára společnosti zatím ještě nevědí, jak se bude situace nadále vyvíjet, a vyčkávají. Nedošlo ani k masivnímu propadu v počtu otevřených pozic, zaměstnavatelé si nechávají otevřené dveře kvalitním uchazečům, kteří jsou nyní na trhu aktivnější.

Ekonomové z Národní ekonomické rady vlády nebo Ústředního krizového štábu připouštějí míru případné nezaměstnanosti na úrovni sedm až deset procent v průběhu podzimu. Děláme však vše, aby to nenastalo. Jana Maláčová (ČSSD) ministryně práce a sociálních věcí

„Momentálně není možné odhadnout, jak hluboce krize zasáhla jednotlivá odvětví nebo co se stane, když dojde k druhotné platební neschopnosti firem. Je nutné počkat na údaje za druhé čtvrtletí. Každý měsíc se snažíme zabránit, aby se další měsíc propouštělo,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Reálná obava podložená analýzami ekonomů existuje. Ekonomové z Národní ekonomické rady vlády nebo Ústředního krizového štábu připouštějí míru případné nezaměstnanosti na úrovni sedm až deset procent v průběhu podzimu. Děláme však vše, aby to nenastalo,“ dodává Maláčová.

Pracovní trh podle ní pozitivně ovlivňuje program Antivirus, který se zaměřuje přímo na zaměstnance a ochranu konkrétních pracovních míst a to především svými podmínkami, kdy například pokud firma z tohoto programu čerpá příspěvek, zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě. Ministerstvo pravidelně každý měsíc podrobně vyhodnocuje situaci a následně přichází s návrhy na další pomoc. Přijalo sérií opatření, jako je prodloužení programu Antivirus A i B do konce srpna, návrh na režim Antivirus C, navýšilo ošetřovné na 80 procent, a to i zpětně. „Děláme tedy vše pro to, aby se propouštělo co možná nejméně, a zatím to vypadá, že se to úspěšně daří,“ doplňuje Jana Maláčová.

Nově spuštěný program Outplacement pomůže lidem najít si novou práci v době, kdy ještě nedostali výpověď, ale už ví, že hrozí masové propouštění. Případně mají smlouvu na dobu určitou či dohodu nebo vědí, že výpověď přijde. Cílem je, aby se lidé i za pomoci úřadu práce do jeho evidence ani nedostali.

… kde se bude přijímat

Existují ale obory, kde se bude naopak přijímat. „Hledat se budou dál odborníci a specialisté v IT, servisní technici a stavbyvedoucí a v poslední době vnímáme vysoký nárůst poptávky po lidech ve skladech vzhledem k nárůstu obchodu přes e-shopy,“ informuje František Boudný.

Potvrzuje to i nabídka volných míst nabízených úřady práce, která je i dnes vysoká. Zaměstnavatelé momentálně poptávají nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví, v logistice, v e-shopech a dále kvalifikované řemeslníky, analytiky a vývojáře softwaru.

„Mírně zvýšený zájem zaměstnavatelů je patrný u pozic finančních analytiků a kontrolorů a v sektoru medical devices (zdravotnické prostředky a vybavení),“ doplňuje Sándor Bodnár z Hays.

Dobrou zprávou také je, že když už společnosti nové pracovníky hledají, mají zájem o stálé zaměstnance –⁠ 86 procent nabídek je na hlavní pracovní poměr. Zhruba čtvrtina firem, které nabírají nové lidi, poptává stejně nebo dokonce více lidí než před krizí.

Na druhou stranu, plných 27 procent firem letos ještě plánuje propouštět. „Vzhledem k tomu, že část lidí ztratila svou původní práci již během března až května, je na trhu patrný velmi silný nárůst počtu kandidátů na pracovní pozice – ke konci května meziročně o 40 procent. Průměrný počet reakcí na jednu pozici se oproti loňsku skoro ztrojnásobil, firmy si tak při menším počtu obsazovaných pozic mohou vybírat z o dost většího počtu přihlášených zájemců,“ shrnuje analytik pracovního trhu ve společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.