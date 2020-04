Je nárok na stravenku při home office? A co další benefity v době rouškové?

Každý pátý český podnik chtěl letos zvýšit výdaje na benefity. Výsledek přinesl jeden z nejrozsáhlejších průzkumů výzkumné agentury B-inside v této oblasti, kterého se na sklonku loňského roku zúčastnilo na 848 domácích firem.

Od března je ale vše jinak. Někde jsou zavřené provozy i kanceláře, plány vzaly zasvé a pracovníci se musejí smířit se sníženou výplatou, navíc očesanou o výkonnostní bonusy a příplatky. Na čerpání zaměstnaneckých výhod však krize tak jednoznačný vliv nemá. Benefity, které se velkoobjemově nakupují na konci roku, totiž zaměstnancům zůstávají. A nejde o malé částky. Například podle jednoho z největších poskytovatelů benefitů Sodexo vydá firma v průměru na benefitech 20 611 ročně korun na každého zaměstnance.

„V některých odvětvích, jako je cestování nebo sport, se čerpání z pochopitelných důvodů prakticky zastavilo. Posílily naopak lékárny, v tomto segmentu jsme během března zaznamenali nárůst o 20 procent oproti únoru,“ říká Tereza Knířová ze Sodexo Benefity.

Stravenky ve vlnách

Nejvíce se koronavirová opatření dotkla stravenek. Hned v prvním týdnu kleslo jejich využití na polovinu. Situace se ale podle posledních údajů pomalu zlepšuje.

Dostáváte stravenky? Kdy máte nárok: Pracujete na home office v místě svého trvalého bydliště.

Pracujete na home office mimo místo svého trvalého bydliště.

Jste zaměstnavatelem převeden na vykonávání jiné práce. Kdy nárok nemáte: Jste doma a nepracujete kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.

Jste doma a nepracujete kvůli nařízené karanténě nebo pracovní neschopnosti.

Čerpáte doma nárok na ošetřovné na dítě.

Čerpáte dovolenou.

Čerpáte neplacené volno. Zdroj: Up Česká republika

„Abychom usnadnili uživatelům nalezení otevřené restaurace s výdejním okénkem nebo rozvozem, přidali jsme na naši mapu nový filtr. Řada restaurací totiž tyto služby nabízí nově a zákazníci o tom často vůbec nevědí. V těchto partnerských provozovnách je možné elektronické stravenky uplatnit jako doposud. Na mapě je už více než 850 restaurací a jejich počet se postupně zvyšuje,“ uvádí Tereza Knířová.

Stravenkami je také možné platit za potraviny v obchodech. A někde dokonce poukázky na jídlo zavedli až po vyhlášení nouzového stavu. Důvod? Zavřeli podnikovou jídelnu. „V současné době některé firmy své kantýny z preventivních důvodů uzavřely a objednaly dočasně svým zaměstnancům stravenky,“ poukazuje Petra Prchlíková, obchodní ředitelka společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.

Žádné krácení. Nebo jen malé

To, že si lidé práci přenesli z kanceláří domů, ještě neznamená, že ztratili na využívání volnočasových voucherů nárok.

„Co se týká případné změny pracovního režimu zaměstnanců – home office, ošetřovné na dítě, karanténa a podobně, ty nemají na volnočasové benefity žádný vliv. Benefit je bonus od zaměstnavatele, tudíž na něj nevzniká žádný nárok ze strany zaměstnance. Neočekává se však, že by měly být v současné době zaměstnancům kráceny. Ve firmách s odbory a státních organizacích jsou benefity na daný rok zakotveny v kolektivních smlouvách, které se budou snažit organizace či firmy zachovat,“ myslí si Petra Prchlíková.

Často netratí ani ti, kteří si ještě před zavedením nouzového stavu v cafeterii objednali zájezd, vstupenky na koncert či do divadla. „Stačí, když kontaktují prodejce, u kterého službu zakoupili. Pokud se s ním nedohodnou jinak, například na náhradním termínu, získání voucheru a podobně, prodejce platbu za akci vystornuje a do pěti pracovních dnů jsou body opět připsány na účet cafeterie,“ vysvětluje postup Petra Prchlíková z Up Česká republika. V některých případech se ale přesto nevyhnou storno poplatkům.

Léky a vylepšování image

Většina volnočasových benefitů má dlouhou platnost – zpravidla do konce roku 2021, takže zaměstnanci mají ještě dost času na jejich pozdější využití. „Případně zaměstnavatelům i poté umožňujeme nespotřebované poukázky dobropisovat a objednat si za dobropisovanou částku nové poukázky,“ poznamenává Petra Prchlíková.

A zájem lidí ukazuje, že budou mít z čeho vybírat. V kurzu jsou především služby, které lze objednat online. „Přímo v Sodexo máme skvělou zkušenost se službou ULékaře.cz, kde mohou naši zaměstnanci i jejich rodiny konzultovat své dotazy s lékařem na dálku. Ale zvýšený zájem je i o online školení, digitální zábavu nebo konzultace s koučem nebo psychologem,“ říká říká Tereza Knířová.

Mezi novodobé benefity se zařadily i služby takzvaných virtuálních asistentů, kteří jsou klientovi k ruce při různých profesních i osobních příležitostech. Od vyzvedávání dětí přes plánování dovolené či teambuildingů až po zpracování rešerší. „V tuto chvíli klienti využívají virtuální asistenty nejvíce na online marketingové aktivity, placené reklamy, přípravu stránek, obsahu, a zákaznický servis, zejména odepisování na e-maily. Z trendu je jasně patrné, že hodně podniků využívá volnějšího času k přípravě strategie a plánu expanze vůči zákazníkům,“ hodnotí trend Jan Skovajsa, spolumajitel startupu myTimi, který služby osobních asistentů poskytuje.