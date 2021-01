Středoškoláci mají naději ve žvýkačkovém testu, Blatný o něm jedná s Plagou

„Pokud se týká žvýkačkového nebo spíš houbičkového testu, tak v České republice má evropskou certifikaci. Nejedná se tedy podle definice o test, který by byl určen k samotestování, ale jednáme zejména s ministerstvem školství o tom, že by to mohla být vhodná forma, jak například v budoucnu, až to bude na pořadu dne, testovat studenty maturitních ročníků a středoškoláky,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný po čtvrtečním jednání vlády.

Na něm kabinet zpřísnil opatření proti šíření koronaviru, například pro ubytování na služebních cestách, nebo také zakázal trhy.

Forma žvýkačkového či houbičkového testu, zda student nemá covid, by mohla podle Blatného snížit riziko přenosu nemoci a také pustit středoškolské studenty o něco dřív do školy. „Toto, prosím, zatím berte velmi s rezervou, protože tato změna, žádná změna v návštěvě škol zatím není na pořadu dne,“ zdůraznil Blatný.

„Já samozřejmě budu rád a intenzivně na tom pracujeme s ministerstvem zdravotnictví, pokud se podaří nasadit plošné testování studentů, ale školství nemůže nést většinu nákladů brzdění pandemie,“ řekl ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci k maturitám.



Nadšený žvýkačkovými testy je vicepremiér Karel Havlíček. „Je to jako taková žvýkačka. Trochu zažvýkáte a prolnete slinami. Jsou geniální v tom, že nepotřebujete žádného odborníka a můžete si je udělat kdekoliv,“ řekl ministr v CNN Prima News.