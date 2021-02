Samoodběrové testy ve školách se musí ověřit, zatím nejsou důvěryhodné

Vyplývá to z materiálu ministerstva školství (MŠMT), který popisuje jednotlivé typy testů. Posuzovalo testy osmi výrobců, českých i zahraničních. Testování závěrečných ročníků by se týkalo zhruba 98 tisíc středoškoláků a 30 tisíc zaměstnanců škol. Podle návrhu ministerstva by mohlo fungovat od 1. března a mělo by vyjít na 80 až 180 milionů korun týdně.

Zvažují se obě metody, jak antigenní testování s výsledkem v řádu minut, tak metoda PCR, která vyžaduje vyhodnocení v laboratoři. Místo nepříjemného výtěru z nosohltanu by se vzorek mohl odebírat například z přední části nosu, vykloktáním nebo odplivnutím sliny do nádobky.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová minulý týden uvedla, že zatím není povolený žádný test, který by nemusel odebírat a vyhodnocovat zdravotník. O případné povolení podle ní musí požádat výrobce. Povolené jsou samoodběry pro některé typy testů vyhodnocovaných v laboratoři.

„V ČR existují dostatečné výrobní a laboratorní kapacity pro neinvazivní testování všech závěrečných ročníků středních škol RT-PCR testy jednou týdně. V ČR by tak měla existovat kapacita asi 35 tisíc testů denně, potřebných pro pokrytí závěrečných ročníků,“ píše se v materiálu MŠMT.

Parametry testů zatím nejsou důvěryhodné

Domácí výrobci odběrových sad uvádějí výrobní a laboratorní kapacity desítky tisíc denně. Zahraniční výrobci antigenních testů nabízejí řádově miliony týdně. Podle materiálu by antigenní testy mohly vést k relativně levnému a snadnému rozšíření testování na všechny školy a ročníky.

„Parametry testů však nejsou důvěryhodné a je třeba je nejprve ověřit,“ píše se v dokumentu. Aktuálně se u dvou z nich dělají srovnávací studie.

Ze zahraničních testů má MŠMT vyhlédnuté antigenní sady LEPU test a Vchceck, které do Česka dováží firma Quickseal a ZandCell AB a SAligen od firmy BakterMedical. LEPU test by podle materiálu měl stát zhruba 130 korun za test, vzorek by se odebíral z přední části nosu a výsledek by byl za 15 minut. Týdně by firma mohla dodávat dva až tři miliony sad. Tento druh testu pro samoodběry koupilo před dvěma týdny Rakousko.

Pro test Vchceck se odebírají sliny pomocí savé houbičky, výsledek je také za 15 minut a cena je 180 korun. Problémem by podle materiálu mohlo být to, že testovaný nesmí dvě až čtyři hodiny před testem pít. Firma může dodat do měsíce tři až čtyři miliony testů týdně.

Vyhodnocení do 15 minut

U testů dodávaných firmou QuickSeal by měly být výsledky ověřeny studií v ČR do dvou týdnů, u testů od firmy BakterMedical je ověřil Zdravotní ústav v Ostravě. U švédského testu ZandCell AB může podle něj být problém se schopností testovaných vytvořit hlen, což může vést k neplatným vzorkům. Test je vyhodnocen za 15 minut a stojí asi 300 až 400 korun. Česká firma BakterMedical vyrábí i vlastní test ze slin naplivaných do odměrky. Cena testu je 300 až 400 korun a vyhodnocení trvá deset minut.

Z testů pro odběr vzorku vyžadujících PCR metodu MŠMT posuzuje kloktací testy Gargest, na kterých se podílel Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výrobní kapacity uvádí výrobce asi 60 tisíc denně a laboratorní 20 tisíc až 30 tisíc denně. Pilotně se s nimi testuje ve školách na Slovensku. U této lékařské fakulty MŠMT zvažuje také metodu stěru z nosu, kde je kapacita za dva až tři týdny až 100 tisíc testů denně.

Firma DIANA Biotechnologies nabízí výrobní kapacitu 20 tisíc testů denně, kterou v řádu týdnů může navýšit na dvojnásobek. Pro vyhodnocení má laboratoře v Praze a Ostravě. Pomocí savé houbičky by se měly odebírat vzorky od výrobce Genspector. Metoda je certifikovaná pro samoodběr, kapacita je 20 tisíc testů denně.

Pravidelné plošné testování na covid-19 by podle materiálu ministerstva mělo umožnit bezpečné znovuotevření škol i v nepříznivé epidemické situaci. Závěrečné ročníky středních škol považuje úřad v tomto smyslu za prioritní, protože je na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky a riziko šíření nákazy je v jejich případě větší než u mladších žáků. Organizace testování by podle ministerstva přitom neměla být tak náročná, protože jde o menší počet škol než třeba základních. Středních škol je v ČR kolem 1 200 a základních zhruba 4 200.