KOMENTÁŘ: Budou zase učit i vysloužilí vojáci jako ve středověku?

Podle novely zákona o pedagogických pracovnících, schválené ve středu Sněmovnou, bude moci učit děti kdokoliv, kdo má vysokoškolské vzdělání magisterského (inženýrského) stupně. A bude učit cokoliv. Takto nepřipravený laik nastoupí 1. září a třeba mu to půjde. A třeba ne. Tak se vymění? Přijde jiný? Nebo ho to omrzí, protože by si měl do tří let začít doplňovat pedagogické vzdělání? Děti jako pokusní králíci!