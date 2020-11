Plaga: Slabším žákům zaplatí stát doučování, zvažujeme školu o prázdninách

Příští týden by už konečně mohlo být zřejmé, kdy se minimálně prvňáčci a druháci vrátí do školních lavic. Do konce listopadu by měla být známa podoba přijímacích zkoušek na střední školy a také maturit. V rozhovoru pro MF DNES to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Mluvil také o možných dopadech vzdálené výuky na žáky a studenty.