Vyšší plat učitelů bude garantovat zákon, nebude nutné pedagogické vzdělání

V tříleté lhůtě si pedagogické vzdělání budou muset učitelé doplnit. Ministerstvo školství chce změnou řešit nedostatek učitelů v některých oborech.



Pro zákon jako celek hlasovalo 94 z 99 poslanců ze všech stran. Zákon nyní dostane k posouzení Senát a pak prezident Miloš Zeman.

Poslanci s výjimkou nejsilnějšího vládního ANO přes nesouhlas ministra školství Roberta Plagy kývli na to, aby bylo v zákoně, že plat pedagogických pracovníků bude o 30 procent vyšší než je průměrná mzda v zemi. Navrhl to to poslanec Pirátů Lukáš Bartoň.

„Dosažení úrovně minimálně 130 procent průměrné mzdy navrhujeme v roce 2023. Od roku 2024 pak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků stejným tempem jako průměrná mzda v ekonomice,“ uvedl Bartoň.