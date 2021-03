Senátoři schvalují zákon, který umožní tři roky učit i nepedagogům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Věřím, že to přiláká lidi, kteří by jinak učit nešli. České školství nezničíme tím, že do školství pustíme vzdělané odborníky z praxe,“ řekl k tomu senátor z klubu Starostové a nezávislí Jiří Drahoš.



Poslanci do zákona přidali úpravu, podle níž má být plat pedagogických pracovníků o 30 procent vyšší než je průměrná mzda v zemi. Navrhl to to poslanec Pirátů Lukáš Bartoň.

„Dosažení úrovně minimálně 130 procent průměrné mzdy navrhujeme roce 2023. Od roku 2024 pak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků stejným tempem jako průměrná mzda v ekonomice,“ uvedl Bartoň.