Senát rozhodne o návrhu, který nařizuje kvóty pro české potraviny v obchodech

Ve Sněmovně ho prosadili poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM. „Buďme trošku nacionalisti, co se týká potravin českého zemědělství a naší země,“ tvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jen několik hodin po hlasování se pak od podoby zákona distancoval premiér Andrej Babiš. „Tento návrh jsem neinicioval, ani nepodpořil a považuji ho za zcela zbytečné politické gesto, které je v rozporu s fungováním vnitřního trhu Evropské unie,” uvedl Babiš.



Po roce 2022 by podle návrhu poslanců poměr povinně prodávaných českých potravin rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by kvóta pro české potraviny měla činit minimálně 73 procent.

Povinnost kvót by se podle představy sněmovní většiny měla vztahovat třeba na vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Kvóta by se vztahovala i na řepkový nebo slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

20. ledna 2021

Zákon má garantovat vyšší plat učitelů

Podle změny zákona o pedagogických pracovnících,o němž také bude Senát rozhodovat, by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli po tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů některých odborných předmětů.

Poslanci do zákona přidali úpravu, podle níž má být plat pedagogických pracovníků o 30 procent vyšší než je průměrná mzda v zemi. Navrhl to to poslanec Pirátů Lukáš Bartoň. „Dosažení úrovně minimálně 130 procent průměrné mzdy navrhujeme v roce 2023. Od roku 2024 pak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků stejným tempem jako průměrná mzda v ekonomice,“ uvedl Bartoň.

Schůze Senátu, která začíná dopoledne v 10 hodin, je kvůli velkému množství bodů programu naplánována na dva dny. Není tak zatím jasné, co projedná již dnes a co až ve čtvrtek.