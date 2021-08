To je jako vyžadovat sex, odmítl spolek možnost vymáhání vakcíny v práci

Sdružení Rozalio na svých webových stránkách poukazuje na rizika očkování proti covidu. Zastává se těch, kteří se rozhodli nepodstoupit očkování a jsou kvůli tomu společností “ostrakizováni“. Nezaměřuje se přitom striktně na očkování proti nákaze covid-19, ale na veškerá povinná očkování.

V úterý sdružení Rozalio sdílelo na základě častých dotazů lidí, zda je může zaměstnavatel nutit do očkování, razantní odpověď. Pod příspěvkem se následně objevily souhlasné i nesouhlasné komentáře.



Příspěvek na sociálních sítích sdružení Rozalio. (10. srpna 2021)

Jak je nejen z příspěvku jasné, Rozalio - „Rodiče za lepší informovanost a lepší volbu v očkování“, se vymezuje proti opatřením, která „z neočkovaných lidí proti covid-19 vytváří občany druhé kategorie a nutí je neustále se nechat testovat pro přístup k běžným službám a činnostem“.

V otevřeném dopise také například vyzývá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) s požadavkem doložení studií zdravotní nezávadnosti mRNA vakcín či okamžitému zastavení očkování.

Vášně vzbuzuje také testování školáků od září. Plně očkované děti se totiž vyhnou plánovanému preventivnímu testování na začátku školního roku.

Za „zdravý rozum, práva dětí na vzdělání“, proti „nesmyslným opatřením a pošlapávání zákonů a svobody“ a o „obnovení normálního života“ bojuje také například spolek Zdravé fórum, který si do videí zve lékaře, kteří jsou vůči očkování rezervovaní.

„Covid pasy, z čistě medicínského hlediska, jsou nesmysl. Politici to ale nevědí, nebo to nechtějí vědět. Nejpravděpodobněji je to ale takový nátlak na lidi, aby se nechali očkovat a měli pokoj,“ říká v jednom z takových videí lékař zabývající se mimo jiné i homeopatií Vladimír Čížek.

„Je to neetické diskriminovat někoho jen proto, že není očkován. Je to soukromá věc každého člověka, nikomu do toho nic není,“ doplňuje mikrobioložka a viroložka Hana Zelená.

Do fóra přispívá také například ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran, který zdůrazňuje potřebu se zaměřit na ochranu a tedy očkování rizikových lidí. Jde v zásadě o seniory a o osoby s chronickými nemocemi, zejména respiračními. Jsou ale mezi ně zahrnutí také třeba obézní lidé, kteří jsou z lékařského hlediska velmi rizikoví, ale společensky tento postoj tak vnímán tolik není.

Beran se za své názory na očkování, protiepidemiologická opatření a epidemii stal terčem kritiky, v poslední době se však jeho názorům přikládá čím dál větší váha.

Povinné nepovinné očkování?

Očkování proti covidu-19 sice není povinné, mnohým lidem - laikům i odborníkům, však vadí, že skrze nejrůznější „obstrukce“ jej vláda povinným vlastně činí. Premiér Andrej Babiš se však svým voličům zaručil, že za jeho vlády očkování proti covidové nákaze povinné nebude.

V boji proti epidemii stojí pro některé druhý extrém. „Vadí mi, jak se pořád zdůrazňuje, že očkování musí být striktně dobrovolné. Podle mého názoru by bylo ideální, kdyby bylo povinné, podobně jako jsou povinná očkování proti dětským nemocem. Jsem si ale vědom, že v naší ultraliberální společnosti je to asi nereálné,“ nechal se například před časem slyšet imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie Věd v rozhovoru pro iDNES.cz.

Vědec a biolog Jaroslav Flegr na Twitter napsal, že k dosažení kolektivní imunity bude nutné nechat proočkovat minimálně 90 procent populace, očkování odmítače tak „stejně nemine“.

Povinnost v USA

Reakce Rozalia patrně souvisí s trendem přicházejícím ze zahraničí. K zavedení povinného očkování se postupně přiklání například i velké korporátní společnosti v USA. Americká televizní stanice CNN propustila své tři zaměstnance poté, co přišli do práce nenaočkovaní.



Porušili totiž interní firemní pravidla ve vztahu k vakcinaci. Díky tamním zákonům mohou firmy od května letošního roku po svých pracovnících očkování požadovat, pokud dochází do pracoviště. Musí jim ale nabídnout alternativu práce z domova.

Také například společnosti Google, Facebook či Netflix chtějí po svých pracovnících očkování vyžadovat. Zatím jen na území USA.

S myšlenkou povinné vakcíny, avšak v přesně stanovených odvětvích, jako je zdravotnictví či sociální služba, si pohrávají i různé státy. Prosazuje ji například Francie nebo Kalifornie. Platí však výjimka, že z náboženských či vážných osobních důvodů ji i tak lze odmítnout.