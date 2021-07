Nemocnice by proti covidu povinně neočkovaly. Sociální služby to vidí jinak

V Česku je v tuto chvíli zhruba 80 procent očkovaných sester a téměř 90 procent očkovaných lékařů, další covid prodělali, a na vakcínu tak čekají. Očkování zdravotníků se však stává velké téma v celé Evropě. Rozruch na evropské scéně způsobil minulý týden francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten oznámil, že vakcínu proti covidu dostanou povinně všichni francouzští zdravotníci.

Téma však rezonuje i v Česku. Značnou debatu o povinném očkování u lidí, kteří se starají o pacienty či seniory, v domovech spustil případ ošetřovatelky z Domova důchodců Velké Hamry z června. Ta podle ředitele domova odmítla očkování a nakazila některé klienty.



Ministerstvo zdravotnictví však pro iDNES.cz uvedlo, že očkování proti covidu je dobrovolné a v tuto chvíli neplánuje změny. „Mělo by být v zájmu zdravotníků, aby se nechali očkovat. Jedině tak mohou efektivně chránit jak sebe, tak zranitelné skupiny obyvatel, o které pečují. Zároveň by je k tomu měli motivovat jejich zaměstnavatelé,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek zopakoval, že za jeho vlády povinné očkování proti nemoci covid-19 nebude. „Jdeme metodou přesvědčování,“ uvedl premiér. Věří co největší přístupnosti a mobilním očkovacím týmům.

Očkováním je účinnou a levnou metodou

Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková ale pro iDNES.cz uvedla, že by cestou povinného očkování u zdravotníků a pracovníků sociálních služeb šla. „Jsem rozhodně jednoznačným zastáncem povinného očkování u zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. Protože ta analogie už tady je a nedělá žádné problémy. Analogie je ve vztahu k žloutence, kde je to léta letoucí ve vyhlášce. Je to zavedeno, že je to povinný předpoklad pro vstup do toho zaměstnání,“ uvedla pro iDNES.cz Lusková.

Podle ní je efektu očkování proti nemoci covid-19 úplně stejný. „Je to ochrana zaměstnanců před infekcí a v případě covidu je to ještě ochrana lidí, o které se pečuje. To je primární záležitost. Takže za mě bych to klidně povinně do vyhlášky dala,“ zdůraznila Lusková.

Má také za to, že prevence očkováním je vlastně jedinou možnou, účinnou a levnou metodou. „Levnou zdůrazňuji, protože do nekonečna financovat všechny ochranné pomůcky, jejichž používání se vlastně velmi těžko uplatňuje, nejde. Zvlášť, když v obecné veřejnosti klesá ochota třeba nosit respirátor, tak ona samozřejmě klesá i v zařízeních,“ podotkla Lusková, která však současně zdůraznila, že není možné za každým člověkem neustále stát a hlídat jestli ochranné pomůcky používá.



„Je skupina neočkovaných, která má osobní zodpovědnost a opravdu respirátory nosí. A pak je tu skupina lidí, kterým je to jedno, protože třeba jejich mentální úroveň na tu zodpovědnost ani nedosahuje,“ řekla Lusková, která zopakovala, že je zastáncem povinného očkování.

Lusková: Očkovací kampaň je neefektivní

„Je to samozřejmě velké politické téma, které asi nebudou chtít politici otevírat teď před volbami. Každopádně, kdo jiný by měl být povinně očkován než zdravotnici. Pravdou je, že stát očkování prezentuje omezeně. Tím, že stát pustí na České televizi sem tam reklamu s nějakou osobností, tak tudy cesta opravdu nepovede. Ani seto nepovede tak, jak se ministryně Jana Maláčová mylně domnívá, že budeme motivovat zaměstnance tím, že jim dáme příspěvek. To je neefektivní,“ podotkla Lusková. Ta již zkoušela dávat zaměstnancům příspěvek za očkování proti chřipce, ale podle jejích slov to kýžený efekt nemělo.

„Ministerstvu se to od stolu jeví, že je to super, že zaplatíme lidem laskavě za to, aby se šli očkovat a ještě jim to všechno dáte až pod nos. Ale nemá to ten efekt,“ řekla. Že by povinné očkování mohlo odradit zaměstnance od práce v sociálních službách, si Lusková nemyslí: „Lidé to dělají srdcem, protože to chtějí dělat a vydělají si nějaké pravidelné peníze. To by mohli bojkotovat žloutenku. Kdo je z očkování zhroucený, tak holt asi nemá ve službách co dělat.“

Právě sociální pracovníci jsou ve srovnání se zdravotníky v nemocnicích problém. Například lékařů je proočkováno zhruba 80 procent. Pracovníků v sociálních službách je to pak okolo 60 procent.

Motivace? Personál viděl, co covid dokáže

Redakce oslovila i největší nemocnice v Česku, jak se k případnému povinnému očkování zdravotníků staví. Většina nemocnic se shoduje, že pokud by byla možnost nařídit očkování povinně, tak by se stejně touto cestou nevydala.

„Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci si důležitost očkování ve valné většině plně uvědomují a podstoupili ho, nařízení očkování neplánujeme,“ uvedla mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Podobně k očkování přistupují i jinde. „Dle slov našeho pana ředitele, který rád připomíná, že v době jeho mládí vše, co nebylo povinné, bylo zakázané, tak touto cestou rozhodně jít nechce. Proto by spíše nesouhlasil s plošným nařízením,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

„Od začátku se snažíme předkládat argumenty, proč by se měli nechat naočkovat, ale nikomu vakcinaci nenařizujeme,“ vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.

Nemocnice současně dodávají, že motivací k očkování pro zdravotníky a nemocniční personál byly uplynulé měsíce, kdy sami viděli, co covid dokáže.

„Zaměstnanci našich nemocnic pracovali poslední rok kvůli covidu skutečně v extrémních podmínkách a někdy i na absolutní hranici fyzických i psychických sil. Rozhodně si nikdo nepřeje, aby se tato situace opakovala. A to je možná právě jeden z velkých motivačních kroků, které je vedou k ochotě nechat se naočkovat,“ řekl pro iDNES.cz ředitel Krajské zdravotní Ústeckého kraje Petr Malý.

„Pokud se uvažuje o povinném očkování pro zdravotníky, nemáme s tím problém. Proč ale zároveň neočkovat povinně všechny, proč jen zdravotníky?“ ptá se ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.



U povinného očkování hrozí soudní spory

Podobně to vidí i předseda České lékařské komory Milan Kubek. Ten pro iDNES.cz uvedl, že z čistě medicínského hlediska by ideální řešení bylo povinné očkování pro všechny, kteří se očkovat mohou.

„Kdyby to tak bylo a byl dostatek vakcín, tak máme za několik týdnů celou epidemii vyřešenou. Nedomnívám se ovšem, že by jaksi naše společnost byla v současnosti připravená takovou povinnost akceptovat. Asi by to vedlo ke zbytečné eskalaci odporu ze strany některých obyvatel. A výběr určitých skupin by určitě skončil soudními spory, kdy by se příslušníci těch profesí očkování bránili. Ono zdaleka nejde jenom o zdravotníky,“ řekl Kubek.

Podle něj jsou větším problémem pracovníci v sociálních službách, kteří jsou naočkováni méně. „Z pragmatického hlediska si myslím, že je lepší postupovat jaksi metodou jednotlivých motivací. Jednak samozřejmě vysvětlovat lidem, kteří váhají s očkováním, že pokud se epidemie zase znovu rozjede, tak to budou právě oni, kdo bude umírat,“ podotkl šéf ČLK Kubek s tím, že on sám je zastánce pozitivních motivací.



Kubek: Neočkovaní lékaři jsou ostuda

„Co se týká zdravotníků, tak je třeba si uvědomit, že zdravotníci jsou zdaleka nejproočkovanější skupinou ze všech obyvatel,“ uvedl Kubek. Podle něj je proočkovanost zdravotníků v Česku jedna z nejvyšších v Evropské unii. Podle má plné očkování zhruba 83 procent lékařů.

„To ale neznamená, že by těch 17 procent byli nějací odmítači očkování. I když i tací mezi lékaři jsou a je to ostuda. Ale jsou mezi nimi, kteří covid prodělali a ještě se ani nemohou nechat očkovat,“ řekl Kubek a současně dodal: „Míra proočkovanosti mezi zdravotníky půjde určitě ještě nahoru, ale samozřejmě nikdy nedosáhnete sta procent.“