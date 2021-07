Na povinné očkování proti covidu stačí vyhláška. Zatím se ale nechystá

Máloco dělí společnost tolik jako očkování. Pro jedny je to jediná cesta ze současné pandemie, pro druhé jen nástroj pro ovládání lidí, což šíří především konspirační teorie a dezinformátoři. V Česku bude očkování proti nemoci covid-19 podle premiéra Andreje Babiše zatím pouze dobrovolné.

Cesta k tomu, aby se očkování stalo povinným, neboli pravidelným, je poměrně jednoduchá. Potřeba je jen změnit vyhlášku o očkování proti infekčním nemocem, což by muselo udělat ministerstvo zdravotnictví.

Resort také stanovuje, jaké očkovací látky podle jejich antigenního složení mohou zdravotnické služby použít. Jejich seznam dává dohromady každý rok na základě doporučení Národní imunizační komise.

„To znamená, že poskytovatelé zdravotních služeb mohou použít jen takové očkovací látky, které odpovídají podmínkám zveřejněným ministerstvem. Výjimku pro pravidelné očkování tvoří jen jiné registrované látky, které neodpovídají ministerstvem požadovanému antigennímu složení. Takové si ale lidé hradí sami,“ vysvětluje advokát David Šupej.

Povinné očkování až po změně vyhlášky

Na seznamu od ministerstva zdravotnictví jsou také další vakcíny a jejich složení, která ale nejsou povinná. Mezi ně patří například vakcína proti lidskému papilomaviru či peumokokovým onemocněním, která jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění, ale nejsou povinná. Očkování proti covid-19 je dobrovolné a ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli neplánuje v tomto směru změny.



„Mělo by to být otázkou širší odborné diskuze. Co se týká zdravotníků a povinnosti pro ně, mělo by být v jejich zájmu, aby se nechali očkovat. Jedině tak mohou efektivně chránit jak sebe, tak zranitelné skupiny obyvatel, o které pečují. Zároveň by je k tomu měli motivovat jejich zaměstnavatelé,“ odpovědělo ministerstvo zdravotnictví.

Vakcíny proti covid-19 také nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, protože je nakoupil stát.

„Otázka, jaká očkování budou, nebo nebudou povinná, se řeší v rámci dlouhé odborné diskuze. Jde o vzájemný konsenzus mezi odbornými společnostmi, Národní imunizační komisí či zdravotními pojišťovnami, které to nakonec hradí. Nejsou na to žádné tabulky s body, které by se musely splnit,“ vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.



Co už povinné je

Nedávno stát ovšem vyhlásil mimořádné očkování proti spalničkám. Týkalo se lékařů na infenčních odděleních a bylo pro ně povinné. Zdravotníci musí být například očkovaní proti hepatitidě B, jinak by nemohli povolání lékaře vůbec vykonávat.

Stejné očkování se začlenilo i do takzvané hexavakcíny pro nově narozené děti v rámci pravidelného očkování proti devíti nemocem. Ještě nedávno také bylo povinné očkování proti tuberkulóze. Tomu se nyní musí podrobit jen rizikové skupiny.

„Pamatuji, že diskuse například o vyřazení tuberkulózy z tohoto seznamu, byla velmi složitá a probíhala na základě výsledků řady studií a dlouhodobého statistického sledování, přičemž značná část lékařů s tímto krokem z důvodů cestování a migrace nesouhlasila,“ připomněl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Kategorie očkování Celkem jsou tři. Pravidelná očkování, kde je devět nemocí. Jde o záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, hepatitidu B, haemophilus influenzae typ B, zarděnky, spalničky a příušnice. „Druhá je kategorie zvláštního očkování například pro různé laboratoře či pro mediky proti virové hepatitidě. Poslední je kategorie mimořádného očkování. Aby se teoreticky mohlo stát očkování proti covidu-19 povinné pro všechny, muselo by ho ministerstvo zdravotnictví vyhlásit jako mimořádné. V tu chvíli by odkazovalo na zákon o ochraně veřejného zdraví, kde jsou tyto kategorie definované jako povinné,“ popisuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Náladě ve společnosti by povinnost ublížila

Dobrovolnost očkování je v současnosti zásadní a je potřeba zdůraznit, že se její povinnost podle oslovených institucí neplánuje.

Zastánce povinného očkování najdeme mezi vědci či lékaři. Povinné očkování by rád viděl například imunolog Václav Hořejší.

„Vadí mi, jak se pořád zdůrazňuje, že očkování musí být striktně dobrovolné. Podle mého názoru by bylo ideální, kdyby bylo povinné, podobně jako jsou povinná očkování proti dětským nemocem. Jsem si ale vědom, že v naší ultraliberální společnosti je to asi nereálné,“ řekl Hořejší v rozhovoru pro iDNES.cz.

Povinnost očkování by byla nejlepším a nejrychlejším řešením i podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka.

„Beru to ale čistě medicínského hlediska. Při dostatku vakcín bychom měli během několika týdnů problém epidemie nemoci covid-19 vyřešený. Lidé by zbytečně neumírali, zdravotnictví by nebylo zahlcené pacienty s covidem a mohli bychom normálně žít bez nějakých dalších ‚lockdownů‘,“ vysvětlil s tím, že zavedení povinnosti očkování by podle něj ale nebylo vhodné.

„Vzhledem k náladě ve společnosti však považuji ukládání takové povinnosti v současnosti za kontraproduktivní. Výsledkem by byl ještě silnější odpor k očkování ze strany některých lidí a zahlcení našich soudů stovkami právní sporů s nejistým výsledkem,“ doplnil Milan Kubek.

Přínosnější je podle něj informační kampaň, která vysvětlí otálejícím lidem, že pokud se epidemie znovu rozjede, budou to právě neočkovaní, kdo bude podle něj umírat. Kampaň by také doplnil kombinací pozitivních motivací ve formě finančních benefitů či loterie a současně mírného nátlaku, jako je hrazení testů pouze v odůvodněných případech.

„Ne aby platily jako vstupenky do hospody, na koncert či ke kadeřnici lidem, kteří z vlastního rozhodnutí upřednostňují opakované ‚šťourání v nose‘ před očkování. Naším úkolem je přesvědčit spoluobčany, kteří mají mentalitu černých pasažérů a rádi by těžili z výhod takzvané kolektivní imunity, aniž by byli ochotní k ní přispět, aby se také nechali očkovat, tedy aby si zakoupili svůj lístek v podobě očkování a pomohli nám kýžené kolektivní imunity dosáhnout,“ uzavřel prezident České lékařské komory.