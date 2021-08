Nenaočkovaní, máte padáka. Zpravodajská CNN propustila své tři zaměstnance

„V tomto ohledu nemáme s pracovníky žádné slitování, uplatňujeme nulovou toleranci. Všem třem provinilým byl pracovní poměr u nás ukončen,“ okomentoval situaci pro deník The Washington Post prezident společnosti Jeff Zucker.

Zákony ve Spojených státech od května letošního roku umožňují, aby firma očkování proti koronavirovému onemocnění po svých pracovnících vyžadovala, pokud do pracoviště firmy dochází.

Práce v kanceláři není ve společnosti CNN aktuálně povinná. Zaměstnanci mohou stále pracovat i z domova. Všichni pracovníci CNN by se na svá pracoviště měli vrátit v průběhu října. Do dnešního dne se tam podle prezidenta firmy vrátila asi třetina všech zaměstnanců.

Oproti posledním plánům firma úplný návrat do kanceláří o několik týdnů odložila, a to kvůli rostoucímu počtu nakažených ve Spojených státech. Podobně jako CNN však návrat posunuly i další americké společnosti. Odložení nástupu do kanceláří oznámily třeba banky jako Wells Fargo nebo US Bank a potkal i internetový obchod Amazon, který návrat svých zaměstnanců do kanceláří odložil až na příští rok.

Očkování po svých zaměstnancích však budou v USA požadovat i jiné firmy, mezi které patří třeba i Google či Facebook. Pracovníky tato povinnost čeká, jakmile se znovu plně otevřou jejich pracovní kanceláře. Letecké společnosti jako Delta či United Airlines pak vyžadují očkování po nově příchozích zaměstnancích do firmy.

Podobně jsou na tom však i američtí federální zaměstnanci. Těm prezident Joe Biden nařídil, aby svému šéfovi předložili důkaz o tom, že očkováním už prošli. V opačném případě musí mít na pracovišti nasazenou roušku a podléhat i povinnému testování.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se v USA v posledních týdnech novým koronavirem každou hodinu nakazí až tisíc lidí. Šíří se zde hlavně mutace delta. První dávku vakcíny tam má aktuálně více než polovina populace. Podle dostupných údajů tam umírají zejména lidé, kteří se očkovat proti nemoci covid-19 nenechali.