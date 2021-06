Povinnému očkování neutečete, píše Flegr odmítačům, ač to vláda nezvažuje

„Milí odmítači očkování. K dosažení kolektivní imunity i v zimě bude třeba proočkovat přes 90 procent populace. Takže očkování bude nakonec povinné a vás stejně nemine,“ uvedl Flegr na Twitteru.

„Vakcíny mají řádně ukončené klinické hodnocení, teď se bude už jen sledovat jejich fungování v praxi. To je zcela standardní postup. Povinné očkování zavede zhruba do roka většina států (po zkušenostech z příští zimní vlny),“ pokračoval biolog dál.

Vláda však s povinným očkováním proti covidu-19 nikdy nepočítala. Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný se při interpelacích ve Sněmovně v březnu vyjádřil tak, že zatím neexistuje právní norma, která by občany zavazovala k povinnému očkování.

Povinné očkování v Česku sice neplatí, ale jak zmínil Flegr některé země ho zavedly, i když zatím ne celoplošně.

Některá čínská města své obyvatele k očkování nutí a ti, kteří si jednu ze čtyř místních vakcín podat nenechají, se octnou na černé listině a čeká je omezení v každodenním životě. Například si nezajdou nakoupit do supermarketu či na tržiště, rozhodnutí ale může ovlivnit také život jejich dětí.

Ruské regiony zavedly povinné očkování pro zaměstnance různých odvětví, například sociální pracovníky, učitele a zaměstnance dalších státních orgánů, ale i pracující v pohostinství, prodeji, hromadné dopravě a taxi, kinech či sportovních zařízeních.

Jiné regiony se zase snaží nalákat na ceny za očkování. Někde nabízejí loterie o auta, mobilní telefony, ale i byt. Cestou výhod se vydaly i některé firmy v Česku. Třeba obchodní řetěz Lidl dává zaměstnancům volno v den očkování.

Imunolog Václav Hořejší považuje motivaci v podobě odměn za dobrou cestu. „Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily,“ řekl.

V USA odměny dotáhly skoro k dokonalosti a za vakcinaci nabízí i jointa nebo sladké pečivo.