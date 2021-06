Nerozhodnuté by mohla motivovat odměna, ale i očkování v supermarketu

Z výzkumu agentury PAQ Research sociologa Daniela Prokopa z konce května vychází, že 36 procent lidí je rozhodnutých se buď určitě neočkovat, nebo se k této možnosti kloní. Zhruba 11 procent zatím neví.

Motivovat nerozhodnuté k očkování by mohla však odměna. Cestou výhod se již vydaly i některé firmy v Česku. Třeba obchodní řetěz Lidl dává zaměstnancům volno v den očkování. „Nebudou se tak muset vracet zpět do práce a volný čas využijí k odpočinku,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Za očkování rozdává odměny i těžební gigant OKD. Ten každému zaměstnanci, který se nechá očkovat, dá příspěvek tři tisíce korun.

Za očkování pět set na ruku

Imunolog Václav Hořejší považuje motivaci v podobě odměn za dobrou cestu. „Podle mého názoru by se mělo přistoupit k nějakému způsobu, aby bylo očkování povinné. Ale to je, po zkušenostech s právníky a soudy, zřejmě neprůchozí. Je to ostuda, protože očkování je v celospolečenském zájmu,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší.

Pokud jde však o motivaci, jednou z nich má být covidpas. „To, že budou mít nějaké potvrzení, že byli očkovaní, jim prostě usnadňuje život. Mohou jezdit do zahraničí a účastnit se různých akcí,“ podotkl imunolog a současně dodal: „Pak tu je druhá věc. Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily.“

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek si však nedokáže finanční odměny představit. „Kdo a jaké odměny by rozdával, to si nedovedu představit. Více bych uvítal dostat očkování co neblíže lidem, například vytvořit mobilní očkovací místa v supermarketech, kde by vakcínu dostal každý, kdo má zájem a jde okolo,“ uvedl pro iDNES.cz Chlíbek.

Podle něj lez podobně zacílit na očkování ve firmách. Například do nich poslat očkovací týmy, které vakcíny přivezou a podají všem zaměstnancům, kteří o ně mají zájem.



„Jsou lidé, kteří se neočkují jenom proto, že se jim nechce se někde složitě registrovat a chodit na přesně určený čas do vybraného očkovacího místa. Tito lidé, a nebude jich málo, by asi uvítali se nechat očkovat příležitostně v místech, kam často chodí. Uvidí místo, žádná fronta, nechají se očkovat,“ podotkl lékař s tím, že by na takovém místě rovnou dotyčný dostal termín pro druhou dávku. Na tu by si pak mohl dojít na stejné místo nebo do očkovacího centra, který by si vybral.

Důležité je zařadit očkování do běžné rutiny

Podle lékaře a vědce Mariana Hajdúcha je důležitější než odměna jít k lidem blíže. „Je velké množství vyloučených lokalit nebo menších vesnic, kde je omezený počet spojů. Lidé se tak prostě nejdou očkovat, protože to mají daleko nebo komplikované. Z mého pohledu je mnohem důležitější zařadit očkování do běžné rutiny. Když si jdou nakoupit nebo prostě provádí jiné běžné činnosti,“ řekl Hajdúch.

Paralelně s tím by podle něj mohlo fungovat cokoliv, co by lidi k očkování motivovalo. „Bez toho budeme na podzim čelit dalším problémům. Já už bych si chtěl zajít do restaurace i na podzim, nejenom v létě,“ dodal lékař.

Epidemiolog Petr Smejkal v České televizi uvedl, že mít systém motivací by bylo dobré. „Máme stále dost nenaočkovaných seniorů, pro řadu z nich není snadné se k očkování registrovat nebo dostavit. Umím si představit, že by někdo mohl být odměněn, když takového nenaočkovaného seniora najde a přivede,“ řekl na ČT Smejkal. Ten zároveň pro iDNES.cz uvedl, že s ministerstvem zdravotnictví o takové možnosti však poradní skupina MeSES, které šéfuje, nejednala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na pondělní tiskové konferenci uvedl, že zatím není Česko ve fázi, že by nebylo koho očkovat. „Možná se bavíme o době červenec a dál, kdy bychom měli možná trochu strategii změnit,“ řekl v pondělí Vojtěch. Ten však přiznal, že debata nad motivací se nyní vede.

„Samozřejmě stále o tom přemýšlíme, jak více motivovat lidi k očkování. Teď dáváme dohromady nějaké návrhy. Zkrátka si myslím, že bychom se měli snažit jít více za lidmi. Strhnout nějaké bariéry nebo mít otevřený systém a možná i očkovat v terénu, třeba nákupních centrech. Nyní vedeme debaty, co by bylo realizovatelné. Jsou státy, které mají například loterie, ale je to otázka jaký to má efekt,“ dodal Vojtěch.



Ve světě: loterie, byt, sleva nebo joint

Ve světě právě některé země sáhly po různých motivačních odměnách.Třeba americký stát Kalifornie rozjel pro očkované loterii. Mezi výherce hodlá rozdělit ceny celkem za více než 116 milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun). Hlavní cenou v zatím nejštědřejší z amerických očkovacích loterií bude 1,5 milionu dolarů (přes 31 milionů korun).

Americký stát Washington umožnil nabízet ve specializovaných prodejnách zdarma marihuanové cigarety všem lidem starším 21 let, kteří si právě nechali dát injekci s vakcínou proti covidu.

S benefitem pro očkované přišla i ruská Ufa. Pro všechny, kteří obdrželi vakcínu, má kupony s QR kódem do následného slosování. Mezi hlavní výhry patří městské byty nebo luxusní mobilní telefony.



Podle webu The Guardian očkovaní v Číně žijící ve městech dostávají poukázky na nákup potravin, na vesnicích se rozdávají kuřecí křídla, kapesníky, mouka nebo drobné peněžní odměny. Někde jsou k mání také dvě plata vajec.