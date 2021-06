Za injekci jointa. Ve státě Washington je za očkování netradiční odměna

Marihuanové cigarety, takzvané jointy, mohou v rámci akce „Joints for Jabs“ (jointy za injekce) dávat všechny státem schválené prodejny těm lidem, kteří zrovna obdrželi první nebo druhou dávku vakcíny. Ve státu Washington, který leží na severozápadě USA, je možné užívat i nakupovat marihuanu pro rekreační účely již od konce roku 2012.



Tamní bary a restaurace už delší dobu nabízí po předložení důkazu o naočkování zdarma pivo, sklenici vína nebo koktejl. Prodejny s marihuanou se k podobným iniciativám chtěly připojit a nyní tak mohou učinit až do konce června. Poprvé v USA přitom takový program potvrdilo přímo vedení státu.

Jointy či pokrmy s příměsí marihuany nabízí čerstvě očkovaným již jeden obchod v Arizoně, jednorázovou darovací akci rovněž uspořádala skupina DC Marijuana Justice, která propaguje legalizaci v USA. Čtvrtého dubna, kdy řada lidí marihuanu oslavuje, rozdala 4 200 marihuanových cigaret ve třiceti očkovacích centrech v metropoli Washingtonu.

Řada států se snaží nalákat občany k vakcinaci například vypisováním loterií nebo soutěžemi o brokovnice, lovecké pušky či vstupenky do zábavních parků. Státy přitom mohou podobné programy financovat z federálních peněz, jež dostaly v rámci masivního balíku na boj s pandemií. Ten byl schválen začátkem letošního roku.

Počet denně naočkovaných v USA klesá asi od poloviny dubna a pohybuje se nyní kolem milionu. Alespoň jednu dávku dostalo podle databáze listu The New York Times 64 procent Američanů starších 18 let.

Prezident Joe Biden si vytyčil cíl, že do oslav Dne nezávislosti, které připadají na 4. července, dostane alespoň jednu injekci nejméně 70 procent dospělých Američanů. Nynější propad tempa očkování však jeho plány ohrožuje, ačkoliv více než deset z 50 amerických států již požadované úrovně dosáhlo.

Ve státu Washington dostalo alespoň jednu dávku 58 procent veškerých obyvatel, 49 procent jich je již plně naočkováno.