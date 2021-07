Covid opět plní americké nemocnice. Pacienti prosí o vakcínu, ale už je pozdě

„Byla jsem špatně informovaná. Nebyla jsem připravená, byla jsem vyděšená,“ popisuje pro list The New York Times (NYT) pětašedesátiletá Debra Wellsová, proč ještě není očkovaná proti koronaviru. Bála se, že vakcíny nejsou bezpečné.



V univerzitní nemocnici ve floridském Jacksonville skončila poté, co se jí domnělá chřipka zhoršila natolik, že už se sama nedokázala nadechnout.

„Panebože, mám pocit, že umírám,“ vzpomíná žena na své tehdejší myšlenky. Nově přijímaných pacientů, jako je Wellsová, je nyní na Floridě většina. Nemocnice plní hlavně neočkovaní.

Spojené státy v pátek podle NYT zaznamenaly 81 732 nově nakažených, nejvíc za poslední měsíce. Univerzita Johnse Hopkinse hlásí dokonce téměř 120 tisíc nových nákaz. Situace stále není tak dramatická jako během zimy, některé státy už však evidují hodnoty blízko těm rekordním.

Podle šéfky amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenské se také „některé nemocnice v některých oblastech“ dostávají na hranici svých možností. A Florida je mezi státy, které nyní zažívají největší nápor. Jen za pátek hlásí 27 500 nových případů.

Po čtvrtku byl počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 celkem 6 249. To je téměř pětina bilance pro celé Spojené státy, ačkoli obyvatelé Floridy tvoří asi patnáctinu americké populace. Ve zmíněném Jacksonville navíc teď mají vůbec nejvíc pacientů s covidem za celou pandemii.

Horko žene lidi zpět dovnitř

Vysoce nakažlivá varianta delta si vybírá především okresy s nižším průměrem očkovaných. Experti přitom doufali, že se tentokrát přeplněným nemocnicím vyhnou, protože nyní jsou nakažení lidé mladší a zdravější. Nepovedlo se. Některé nemocnice proto už zase začínají omezovat návštěvy a odkládat některé operace.

„Kdybychom bývali naočkovali více lidí, nebyli bychom tam, kde jsme,“ říká frustrovaně lékař Leon Haley z Jacksonville. Každý den mají víc případů než předchozí směnu, dodává s tím, že 90 procent covidových pacientů v jeho nemocnici jsou neočkovaní lidé. Dalších pět procent tvoří lidé, kteří ještě nemají očkování ukončené. Zbývajících pět procent jsou pak ti, kteří sice očkovaní byli, ale mají další zdravotní potíže nebo berou imunosupresiva.

V okrese Duval, kam Jacksonville spadá, je plně naočkovaných lidí jen 52 procent, méně než je floridský i americký průměr. Nakažených ovšem přibývá i v okrese Miami-Dade, kde má vakcinaci za sebou 72 procent lidí nad osmnáct let.

Nenávist popíračů Američtí zdravotníci znovu čelí nenávisti těch, kteří „nevěří na covid“ a nákazu berou na lehkou váhu. „Sestřičky mají PTSD (post-traumatickou stresovou poruchu). Spousta z nás na to po loňském roce trpí a teď k nám přicházejí lidé, kteří se na vás podívají a řeknou: „Ne, vakcínu jsem si nevzal a teď jsem nemocný,“ říká zdravotní sestra Sunny z Arkansasu. „Sestřičky byly opravdovým symbolem celé pandemie a skoro všechna ta nenávist se soustředila okolo nás,“ míní Sunny. „Před několika týdny mi psali lidi, kteří mi vyhrožovali smrtí, nazývali mě vrahem a říkali, že jsem pomáhala ty lidi zabíjet. Neustále slýchám, že jsem krizový herec,“ dodala za použití výrazu, jímž zastánci konspiračních teorií označují aktéry nejrůznějších událostí, které považují za zinscenované. Kontakty s neočkovanými lidmi a těmi, kdo pandemii mají za smyšlenou, tento týden popsala také lékařka Cobiová. „V poslední době jsem dosáhla velkých pokroků v přesvědčování lidí, aby se nechali očkovat! Chcete vědět jak? Přijímám do nemocnice mladé a zdravé lidi s velmi vážnou covidovou infekcí,“ začíná její příspěvek na Facebooku.

Nejmenší podíl plně naočkovaných obyvatel hlásí ze všech amerických států Alabama, která také eviduje prudký růst statistiky nakažených. Tamní guvernérka Kay Iveyová proto v pátek prohlásila, že je čas „začít vinit neočkované lidi“. „Nové případy covidu jsou kvůli neočkovaným lidem,“ řekla. Vzkázala jim, že si vybírají „hrozný životní styl“.

„Udělala jsem všechno, co umím. Můžu vás k něčemu pobízet, ale nemůžu vás donutit, abyste se o sebe starali,“ dodala. Problémy mají i další jižní státy jako Louisiana, Arkansas a Nevada, kde je proočkovanost obyvatelstva výrazně pod americkým průměrem.

Mnozí politici proto apelují na občany, aby ve vnitřních prostorách znovu začali nosit roušky či respirátory, byť to zatím nenařizují. A především vyzývají, aby se lidé šli očkovat. Letní vlnu prý sami očekávali. Guvernér Floridy Ron DeSantis uvedl, že se koronavirus vrátil, protože horké počasí žene lidi z venku zpět do klimatizovaných budov.



O výhodách vakcinace přesvědčuje Američany také kardiolog Ragu Murthy. Jedním z argumentů, které podle něj zabírají, je právě rostoucí křivka nových případů. „Lidé si mysleli, že když jsou všichni okolo očkovaní, oni nemusí. Že jsou chránění, protože covid už je skoro za námi. Ale teď si říkají: ‚Panebože,‘“ uzavírá.

Někteří lidé si až na nemocniční posteli uvědomí, co udělali špatně. Těsně před tím, než jim zdravotníci zavedou trubici pro umělé dýchání, prosí o vakcínu. „Držím je za ruku a říkám jim, že je mi to líto, ale už je příliš pozdě,“ popsala lékařka z Alabamy Brytney Cobiaová.

Pozůstalé se pak snaží přimět, aby si alespoň oni šli pro své dávky vakcíny. „Pláčou. A říkají mi, že nevěděli. Mysleli si, že je to kachna. Mysleli si, že je to politika... A přejí si, aby to mohli vrátit. Ale nemohou. Tak mi poděkují a jdou se nechat očkovat,“ dodává pracovnice nemocnice ve městě Birmingham.