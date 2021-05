V USA se naplno rozjíždí očkování dětí od 12 let, úřad dal Pfizeru zelenou

V některých státech, jako například v Maine, očkování adolescentů začalo už před vyjádřením CDC, uvedl deník The New York Times (NYT). Jinde se chystají tuto možnost začít nabízet ve čtvrtek. Lidé ve věku 12 až 15 let tvoří zhruba dvacetinu populace USA, což znamená asi 17 milionů lidí.



„CDC nyní doporučuje, aby se vakcína (od konsorcia Pfizer/BioNTech) u těchto obyvatel používala, přičemž poskytovatelé je mohou začít očkovat okamžitě,“ oznámila ve středu večer SELČ ředitelka agentury Rochelle Walenskyová.



Od poradní komise pro otázky spojené s imunizací předtím přijala stanovisko potvrzující bezpečnost a účinnost daného přípravku u mladistvých.

„Tento oficiální krok CDC zpřístupňuje vakcinaci přibližně 17 milionům dospívajících ve Spojených státech a posiluje snahu naší země ochránit co nejvíce lidí před následky covidu-19. Nechat adolescenty očkovat znamená urychlení jejich návratu ke společenským aktivitám a může to rodičům a pečovatelům přinést klid duše,“ dodala Walenskyová.

Spojené státy potřebují svou očkovací kampaň co nejvíce rozšiřovat, aby měly šanci na dosažení stavu kolektivní imunity vůči covidu-19. Snížení věkové hranice ze 16 na 12 let přichází v okamžiku, kdy už dostalo alespoň jednu dávku vakcíny skoro 60 procent dospělých, zatímco průzkumy naznačují, že jen malá část zbývajících očkování plánuje podstoupit.

„Prosím, nechte své dítě naočkovat,“ apeluje Walenskyová ve videu zveřejněném na twitterovém účtu amerického prezidenta Joea Bidena. Šéfka CDC připomenula, že ačkoli nákaza koronavirem pro děti představuje poměrně malou hrozbu, i ony mohou virus přenášet a ohrozit tak zranitelnější osoby.

Očkování věkové skupiny mezi 12 a 15 lety vakcínou od Pfizeru už dříve povolila Kanada, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nyní příslušnou žádost posuzuje a stanovisko by mohla vydat do měsíce.