Covid v USA pomohl šíření nebezpečné plísně, která odolává lékům

CDC svá zjištění oznámilo ve zprávě vydané ve čtvrtek. Zpráva hovoří o více než 120 případech nákazy v prvních čtyřech měsících roku - v pěti z těchto případů plíseň odolávala snahám lékařů potlačit její šíření.

Podle CDC skoro třetina infikovaných pacientů do třiceti dní zemřela, ale protože měli už předtím vážné zdravotní problémy, nebylo možné kvasinku označit za příčinu smrti.



List The New York Times považuje novou zprávu za znepokojivý vývoj v evoluci nebezpečného mikroorganismu, který byl poprvé zjištěn v roce 2009 v Japonsku a pak se rozšířil do různých koutů světa.

Když se někde uchytí, je podle expertů těžké se jej zbavit, a zatímco pro zdravé jednotlivce je poměrně neškodný, v nemocnicích či domovech důchodců, kde jsou zranitelnější lidé, může být smrtelný. Podle federálních zdravotnických činitelů v USA šíření plísně napomohla pandemie covidu-19, během níž mnohdy přetížené nemocnice nezvládaly podobné hrozby pečlivě kontrolovat.

O plísni Candida auris se od začátku vědělo, že léčba nákazy je složitá. Infekce, na které nezabíraly žádné léky ze tří hlavních kategorií protiplísňových přípravků, však byly v USA zdokumentovány poprvé.

„Neléčitelná plísňová infekce by představovala vážnou hrozbu pro lidi s oslabenou imunitou, příjemce transplantací a těžce nemocné lidi na jednotkách intenzivní péče,“ poznamenal Cornelius Clancy, což je odborník na infekční choroby působící v nemocnici v Pittsburghu.