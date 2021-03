Je libo koblihu či jointa? Firmy v USA se předhánějí s odměnami za očkování

Pivovar Market Garden v Clevelandu v Ohiu nabízí pivo za deset centů (dvě koruny) pro prvních 2021 lidí, kteří předloží certifikát o očkování proti covidu-19. „Ano vidíte správně. Deset centů,“ láká pivovar na webu.

V obchodě Greenhouse of Walled Lake v Michiganu, jenž prodává marihuanu pro lékařské použití, si zase kdokoli nad jednadvacet let může do konce měsíce vyzvednout po ukázání potvrzení pro radost jeden joint.

Firma Chobani v očkovacích centrech nabízí jogurt zdarma a podnik Krispy Kreme v pondělí uvedl, že každému, kdo předloží důkaz o vakcinaci, nabídne po zbytek roku jeden donut s polevou denně. „Očkování v USA zrychlilo, chceme kampaň podpořit a udělat lidem radost,“ prohlásil.



Řetězec barů s vintage arkádovými hrami Up-Down dá každému za potvrzení hrst žetonů v hodnotě pěti dolarů (110 korun), podmínkou je návštěva do tří týdnů po vakcinaci. „Je to způsob, jak dát klientům po očkování něco, na co se mohou těšit,“ líčí mluvčí podniku David Hayden.

S nabídkou přišel i provozovatel kin v Clevelandu. Do 30. dubna dá každému za potvrzení o vakcinaci zdarma kilovou krabičku popcornu. A protože certifikát se může při předkládání na tolika místech poškodit, společnost Staples nabízí do 1. května jeho bezplatné laminování.

Není to poprvé, co někdo přišel s podobnou ideou. Izraelské město Tel Aviv v únoru zřídilo mobilní očkovací centrum hned vedle baru. Na každého, kdo se nechal naočkovat, čekalo pivo či limonáda zdarma.



Bar v izraelském Tel Avivu nabídl za očkování pítí zdarma. (18. února 2021)

Některé společnosti svou nabídku omezily na lidi z rizikových skupin. Například Uber poskytl deset milionů bezplatných nebo zlevněných jízd seniorům či zásadním pracovníkům v zemích po celé Severní Americe, Evropě a Asii, s cílem pomoci jim dostat se do vakcinačních center.



„Vládám se takové iniciativy líbí, protože jim pomáhají dostat více dávek do více paží,“ říká mluvčí Uberu Chris Brummitt. Může to být pravda, ale motivování lidí k očkování podle expertů vůbec není jednoduché.

Lidé se mohou kvůli nabídkám naopak bát

„Ovlivnění chování založené na vědeckém pozorování může být nákladově efektivnějším způsobem, jak přesvědčit lidi k očkování proti covidu-19, než přímé pobídky,“ říká pro list The Washington Post Cheng-čchen Taj, profesorka managementu na Kalifornské univerzitě.

Taj v nedávné studii zjistila, že textová sdělení mohou zvýšit zájem o aplikaci očkování proti chřipce. „Nejefektivnější byla sdělení, která byla zarámovaná jako připomenutí, aby si lidé přišli pro vakcínu, která pro ně už byla zarezervována,“ líčí Taj. „Podobala se také druhu komunikace, kterou pacienti očekávají od poskytovatelů zdravotní péče,“ dodává.

Jon Bogard, jenž se na studii podílel, uvedl, že zákonodárci by měli k podnětům přistupovat opatrně, protože mohou selhat.

„Jedním z problémů je, že kampaně jsou drahé. Dalším je, že lidé, kteří uvažují nad vakcinací, mohou velkou pobídku vnímat jako znamení, že očkování je rizikovější, než ve skutečnosti je,“ myslí si.



Lepší alternativou je podle Bogarda rozdávání předmětů „s nízkou osobní a vysokou sociální hodnotou“ – jako jsou samolepky a odznaky –, které pronikají do širšího smyslu „sociální motivace a odpovědnosti“.

Touto cestou jdou například na baseballovém stadionu v Hartfordu v Connecticutu, kde si lidé mohou po předložení potvrzení vyzvednout nálepku „Mám očkování proti Covid-19“ s kozou – maskotem místního týmu Yard Goats.