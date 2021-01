Američtí zdravotníci odmítají očkování, nechtějí být pokusnými morčaty

Zdravotní sestra Susan, která působí na jednotce intenzivní péče v rurálním Texasu, denně vidí lidi umírající s covidem-19. Přesto očkování proti nemoci odmítla. „Nejsem antivaxxer, mám každou dostupnou vakcínu, i proti chřipce. Ale nechci být pokusné morče,“ tvrdí zdravotnice.

V USA je momentálně povolená dvojice vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, které jsou podle odborníků bezpečné. Přestože testování prokázalo úspěšnost kolem 95 procent, zdravotníci napříč USA, kteří mají přístup k vakcíně jako první, očkování odmítají.



A rozhodně jich není málo. Očkování odmítlo čtyřicet procent zdravotníků, kteří s koronavirem bojují v první linii v kalifornském okrese Los Angeles. Vakcínu nechce ani šedesát procent pracovníků v pečovatelských domech v Ohiu. Tato skutečnost vyvolává u odborníků znepokojení.



„Pokud se nebudeme těmito ranými údaji od zdravotníků zabývat, může to znamenat, že po veškeré práci a obětování se, budeme i v příštích letech pozorovat ohniska covidu-19. Nejen v roce 2021, ale také 2022 a 2023,“ říká epidemioložka Whitney Robinsonová z Univerzity v Severní Karolíně.



Není to jen osobní rozhodnutí, říká expertka

Podle průzkumu Kaiser Family Foundation z minulého měsíce váhá nad vakcínou v USA celkem 29 procent zdravotníků. Čísla pocházející z nemocnic a pečovatelských domů jsou podle Robinsonové jedinečná v tom, že poskytují konkrétnější obrázek o tom, kdo a proč vakcínu odmítá.



Jakmile bude vakcína k dispozici široké veřejnosti, bude obtížnější identifikovat vzorce, protože nemají centralizovaný systém pro sledování očkování.

„Pokud nechápeme vzorce, kdo není očkován, bude těžké předvídat, odkud mohou ohniska pramenit a jak daleko se mohou rozšířit,“ říká epidemioložka.



„Nemůžeme si jen zapsat něčí rozhodnutí a říct, že je to prostě jeho osobní rozhodnutí. Protože není. Je to infekční nemoc a dokud máme kdekoli na světě místa s koronavirem, bez masového globálního očkování to bude i nadále obrovská hrozba,“ uzavírá Robinsonová.



Na osvětě pracují odborové organizace

Někteří zaměstnavatelé a odborové organizace v USA vidí čísla podle listu The Guardian jako alarmující situaci, na kterou je nutné reagovat. Hasičská unie (UFA) v New Yorku například v prosinci zjistila, že 55 procent z dotázaných dvou tisíc hasičů, očkování proti covidu odmítá.



Počet případů koronaviru v newyorském hasičském sboru přitom stoupá. Na konci prosince zemřelo dvanáct jeho členů a více než 600 bylo na neschopence. Prezident UFA Andrew Ansbro proto shromáždil otázky od zhruba 8 200 hasičů, které jeho svaz zastupuje.



Společně s virologem Eainem Murpym poté natočil padesátiminutové video, ve kterém na všechny dotazy odpověděl. „Obdržel jsem několik desítek zpráv od členů, kteří poté změnili názor. Myslím, že se určitě nechá očkovat více než 45 procent našich hasičů,“ popsal Ansbro.



Experti se dle The Guardianu shodují, že každá otázka ohledně očkování může být zodpovězena. Důležité je nepolevit v osvětě. Problém však představuje také historie zneužívání lékařství v zemi.



Očkování se nejvíc obávají Afroameričané

Průzkum Pew Research ukázal, že nejvíce o očkování váhají černoši. Přes 83 procent asijských Američanů v listopadu uvedlo, že pokud by jim byla ten den nabídnuta vakcína, vezmou si ji. Tento názor sdílí 63 procent Hispánců, 61 procent bělochů, ale jen 42 procent Afroameričanů.

Studie syfilidy v Tuskegee Experiment se týkal 600 Afroameričanů, z nichž 399 vědci záměrně nakazili příjicemi. Účastníkům bylo zatajeno, že nemoc lze léčit penicilinem, nebo jim bylo podáváno placebo. Účast na experimentu byla líčena jako bezplatná zdravotní péče. V přímém důsledku pokusu zemřelo na syfilis 128 mužů. Nemoci byly vystaveny také jejich ženy a děti.

Hispánští a černošští zaměstnanci nemocnice Loretto v Chicagu jako důvod obav podle stanice NPR nejčastěji uvádějí klinickou studii z Tuskegee, v rámci které vědci v letech 1932 až 1972 zkoumali průběh neléčené syfilidy.

„Tuskegee jsem za poslední měsíc slyšela vícekrát, než dokážu spočítat,“ líčí pro NPR lékařka a ředitelka nemocnice Loretto Nikhila Juvvadiová.

Váhání zdravotníků ohledně očkování navíc vyvíjí tlak na systémy zdravotní péče zaměřené na co nejrychlejší podávání dávek co největšímu počtu lidí.



Komisařka pro veřejné zdraví z Georgie Kathleen Toomey například minulý týden oznámila, že stát rozšíří přístup k vakcínám dospělým nad 65 let a také nejrychlejším zájemcům, protože zdravotníci vakcínu odmítají.