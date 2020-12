Za propagaci vakcíny proti covidu si nemocnice vysloužila tvrdou kritiku

Nechám se klidně očkovat jako první v Plzeňském kraji a bez problémů před kamerami. Toto prohlásil náměstek pro vědu a výzkum plzeňské fakultní nemocnice a primář jejího oddělení imunochemické diagnostiky Ondřej Topolčan.

Reagoval tím na facebookové komentáře pod vyjádřením Fakultní nemocnice (FN) v Plzni, že vakcína je jedinou zbraní proti epidemii covidu-19.

Velká část komentářů byla totiž vůči textu negativní až nenávistná. „Celý svět a také Česko zaplavují cílené dezinformační zprávy a fake news o očkování proti covidu-19. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru,“ dočteme se v oznámení na facebookových stránkách nemocnice.



„Přední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové tímto vyzývají zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpovědnému chování a nepodceňování této nemoci. Společně tvrdíme, že očkování je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro ovlivnění nepříznivého epidemiologického vývoje a pro návrat k normálnímu životu,“ doplnila FN.

Jenže reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Přestaňte strašit a koukejte smazat tenhle hnus. Lidi už toho začínají mít plné zuby,“ zněl jeden z komentářů.

„Když jsi nezkapal na covid, tak to bude na vakcínu,“ hlásal další. „Nenechám do sebe cpát něco, co není řádně vyzkoušeno,“ objevilo se na sociální síti dále.

O vakcíně od firmy Pfizer/BioNTech, kterou se už začalo očkovat ve Velké Británii, krajský epidemiolog a přednosta Ústavu epidemiologie plzeňské lékařské fakulty Petr Pazdiora řekl, že byla řádně v klinických studiích odzkoušena. „Bez odzkoušení na dostatečném počtu lidí nelze zahájit schvalovací procedury,“ sdělil.

Alergické reakce na očkování jsou výjimečné

Na Facebooku se objevilo v komentářích, že ve Velké Británii byly po prvním dni očkování hlášeny první silné alergické reakce na vakcínu proti covidu. Oficiální údaje mluví podle Pazdiory o dvou problémech, ovšem u osob s předchozí anamnézou opakovaných alergických reakcí.

„Obecně platí, že riziko alergických reakcí je uváděno u všech očkovacích látek. Ve skutečnosti je velmi nízké. Bohužel i zde média posloužila odpíračům očkování, protože se zdůrazňuje výjimečná, nepravděpodobná záležitost. O tom, kolik lidí bylo naočkováno bez problémů, se už nedozvíme. K obdobným reakcím dochází výjimečně i u jiných vakcín v celém světě, aniž to kdokoliv řeší,“ uvedl Pazdiora.

Prezentace dvou alergických reakcí prý nic nemění na jeho rozhodnutí, že se očkovat nechá.

Přednosta 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jan Filipovský si myslí, že negativní reakce jsou dané psychologicky. „Protože všichni jsme covidovou situací otrávení a negativní reakce ve veřejném prostoru jsou nyní vůči všemu, co souvisí s covidem. Pokud ale lidé chtějí znovu chodit do hospody, do divadla a na koncerty, měli by se nechat očkovat, jinak budeme naštvaní kvůli covidu dál,“ sdělil.



V budoucnosti je také odhodlán nechat se očkovat. „Zatím s tím ale nespěchám, protože jsem chráněný, covid-19 jsem totiž prodělal. Dnes ale nikdo neví, jak dlouho protilátky vydrží. Až budu bez protilátek, očkovat se určitě nechám,“ doplnil.

Bezpečnost vakcín je podle něj zaručená, riziko očkování je proto minimální. „Co zatím není vyhodnocené, je účinnost vakcín. K tomu je třeba mít určitý odstup a data důkladně zhodnotit,“ podotkl Filipovský.

Účinnost u vakcín proti covidu je 70 až 95 procent

U vakcín proti covidu, které jsou v poslední fázi schvalování, se uvádí účinnost od 70 do 95 procent. „Vakcína proti chřipce má účinnost ani ne 60 procent a lidé se také nechávají očkovat,“ dodal.

Podle Topolčana se každá negativní reakce hodí lidem, kteří bojují proti očkování. Na internetu prý našel i zprávu, že v Austrálii byli po očkování dva pacienti HIV pozitivní. „To je opravdová blbina,“ řekl Topolčan. „Očkování je přitom jediné řešení v boji s covidem,“ má jasno.

Topolčan zřejmě bude očkován vakcínou, kterou bude sám skladovat. „Biobanka FN bude muset být použita k uskladnění očkovací látky, protože jinde není ihned k dispozici potřebná kapacita při minus 80 stupních,“ sdělil na adresu vakcíny firmy Pfizer/BioNTech.

Ta byla schválena regulatorní lékovou agenturou MHRA ve Velké Británii, proto už se tam také očkuje. Nyní se čeká na její schválení v Evropské unii.

„Ke schválení vakcíny evropskou lékovou agenturou dojde nejdříve 29. prosince, podle představitelů ministerstva zdravotnictví je reálné zahájit očkování nejdříve za šest až osm týdnů po tomto datu,“ prozradil Pazdiora.