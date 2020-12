Boj o očkování v newyorských nemocnicích. Nejasné pořadí vyvolává řevnivost

Stát totiž nechal převážnou část distribuce očkovací látky na jednotlivých nemocničních zařízeních. Zřejmě právě to způsobuje rozdíly v průběhu očkovaní v jednotlivých zdravotnických institucích.

Newyorské nemocnice se zprvu rozhodly poskytnout vakcínu nejvíce exponovaným zaměstnancům, kteří jsou v první linii boje s koronavirem. Platilo to i pro jednu z neuznávanějších nemocnic ve městě, dětské nemocnice Presbyterian Morgan Stanley.

Ve frontě na očkovací dávku se ale minulý týden vyskytli i jedinci z méně rizikových oddělení. Zřejmě reagovali na fámu, že fronta na vakcínu v devátém patře nemocnice je nehlídaná a každý si může přijít, kdy chce, a nechat si látku vpíchnout.

Předbíhání vyvolalo mezi zaměstnanci instituce značnou nevoli. „Jsem tak zklamaný, že se u nás něco takového děje,“ omluvil se v e-mailu ředitel nemocnice Craig Albanese.

Podle listu The New York Times to ale v žádném případě není ojedinělý případ. Novináři v poslední době vyzpovídali několik lékařů z různých nemocnic ve městě, kteří rovněž neskrývali svou nespokojenost s tím, jak probíhá distribuce vakcíny i očkování.

Příkladem budiž i případ Ivy Vegové z Columbia University Irving Medical na newyorském Manhattanu. Ta měla jako terapeutka pro koronavirové pacienty dostat látku mezi prvními, očkována však nakonec byla později než jiní. Některé zdravotní sestry z dalších newyorských nemocnic v první linii čekají na očkování ještě týden poté, co látka dorazila.

Incidenty mezi lidmi ve frontách nejsou výjimkou. Jedna sestra například konfrontovala sociální pracovnici, která podle ní předbíhala v řadě a zeptala se jí, proč si myslí, že právě ona si zaslouží vakcínu dříve než jiní. „Také sloužíme na pohotovosti,“ odvětila sociální pracovnice. „To ale není pravda“, je přesvědčena sestra.

„Věc, kterou bychom měli oslavovat, tedy příchod tolik očekávané vakcíny, se změnila v rivalitu. Je tu soupeření, skepticismus, nedůvěra...“ popisuje náladu frustrovaná terapeutka Vegová. „Je jasné, že jsme připraveni se kvůli tomu snad i rvát,“ dodává jiný lékař z dětské nemocnice v New Yorku.

Kdo si zaslouží vakcínu, ptají se zdravotníci

Někteří zdravotníci jsou naštvaní kvůli tomu, že nedostali přednost. „Cítíme nedostatek respektu a nedocenění kvůli naší druhořadé pozici při očkování,“ napsala například skupina anesteziologů svému vedení v nemocnici Mount Sinai.

Anesteziology rozčilil především dopis tamního vedoucího anesteziologického oddělení, který žádal o dobrovolníky ochotné pečovat na oddělení pro kriticky nemocné pacienty s covidem-19.

Naznačil také, že dobrovolník bude mít přednostní přístup k vakcíně. Některým anesteziologům se to zdá jako zneužívání očkování při manipulaci se zdravotníky.

Sociální sítě využívané zdravotnickým personálem jsou plné nepotvrzených příběhů o lidech, kteří již dostali vakcínu, ač na ni podle pravidel neměli nárok.

Ve zdravotnických skupinách se rovněž objevují zkazky, jak vakcíny končí v popelnici kvůli špatnému plánování, nebo tipy, jak obelstít distributory očkovací látky a získat ji přednostně.

Někteří zdravotníci přiznávají, že když se dívají na fotky svých kolegů, kteří byli již očkováni, přemýšlejí, zda si to zasloužili. „Je to smutné, že se lidé začínají obracet proti sobě. Můžete upřímně říci, že si to ten nebo onen zaslouží dříve než já?

Podle doktora Ramona Tallaje, poradce guvernéra státu New York pro distribuci vakcín, se napjatá situace postupně bude stabilizovat, jak vakcíny budou více dostupné. „Lidé přestanou bojovat o to, kdo půjde první. Důležité je, že se to děje,“ dodal lékař.

Nenaplněná očekávání

Ve fázi jedna vakcinačního plánu státu New York stojí, že by vakcína měla přednostně putovat asi dvěma milionům lidí v přední linii.



V druhé fázi by vakcínu měli dostat dlouhodobě nemocní Newyorčané. Očekává se, že tak stane až v lednu. Distribuce očkovací látky zbytku obyvatelstva začne asi až v létě.

USA pro nouzové použití schválily vakcíny amerických společností Moderna aPfizer, ta očkovací látku vyvinula ve spolupráci s německou biotechnickou společností BioNTech. Úředníci přiznávají, že jejich distribuce je pomalejší, než čekali. Ve středu ráno první dávku získalo zatím jen přes milion Američanů.

Cíl ke konci roku je přitom 20 milionů naočkovaných. Odborný šéf očkovací operace Warp Speed Moncef Slaoui připustil, že dosažení stanoveného limitu je „nepravděpodobné“.