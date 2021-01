Lékař po naočkování vakcínou Pfizer zemřel, spojitost vyšetřují úřady

Případem se zabývá také výrobce preparátu společnost Pfizer, informoval o tom deník The New York Times. Podle manželky Heidi Neckelmannové byl doktor Gregory Michael zcela zdravý a při síle.

Problémy podle manželky začaly krátce po očkování, když si lékař všiml krvavých skvrn na kůži. Následovné vyšetření v nemocnici zjistilo velice nízkou koncentraci destiček v krvi. Kvůli tomu se krev hůře sráží a množí se krvácení. Po zhruba dvou týdnech od hospitalizace lékař zemřel na krvácení do mozku.

„Nikdy neměl žádnou (negativní) reakci na léky či očkování,“ uvedla Neckelmannová, která chce zveřejněním příběhu svého manžela varovat před vedlejšími účinky vakcíny.

Úřady okolnosti smrti floridského lékaře stále prošetřují a tělo bylo podrobeno pitvě. Souvislost mezi smrtí a podáním vakcíny nechtěly úřady do uzavření vyšetřování komentovat.

Jednoznačný názor nemají ani odborníci oslovení listem The New York Times. Podle experta na problémy s krví Jerryho Spivaka z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je „z lékařského hlediska jisté, že vakcína souvisí (s onemocněním)“. Podle něj jsou ale tak závažné komplikace velice ojedinělé. Odborník na očkování z Dětské nemocnice ve Filadelfii Paul Offit však poukázal na to, že samotná časová posloupnost nedokazuje příčinný vztah mezi podáním vakcíny a úbytkem destiček v krvi, který pak vedl k úmrtí floridského lékaře.

Komplikace v souvislosti s vakcínou jsou podle amerického listu velice vzácné. Podle údajů amerického Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) bylo po podání zhruba dvou milionů dávek vakcíny od společnosti Pfizer zaznamenáno 21 silných alergických reakcí. Žádná z nich ale nebyla smrtelná. Větší množství lidí zaznamenává mírné vedlejší účinky v podobě bolesti hlavy, únavy či bolesti svalů, které po několika hodinách od oočkování většinou odezní.

Spojené státy mají dlouhodobě nejvyšší celkové počty nakažených koronavirem i zemřelých v souvislosti s covidem-19 na světě. Podle JHU se tam SARS-COV-2 prokázal již u 22,85 milionu osob, komplikacím spojeným s nákazou podlehlo bezmála 380 800 Američanů. Podle agentury AFP však první dávku vakcíny dostalo zatím jen 9,3 milionu obyvatel této více než 330milionové země, tedy méně než tři procenta populace.