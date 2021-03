Druhá dávka od Moderny a Pfizeru se odkládá na měsíc a půl, rozhodl Blatný

„Druhou dávku očkování od Pfizeru a Moderny dostanou nově registrovaní na očkování až po 42 dnech. Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době,“ uvedl v útarý ráno resort vedený Janem Blatným.

O prodloužení intervalu mezi dávkami se spekulovalo již před týdnem. Předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek tehdy připustil, že se zvažuje mírné prodloužení období mezi dvěma dávkami.

„Při nedostatku vakcíny by bylo možné prodloužit interval na 42 dní,“ uvedl Chlíbek pro Aktuálně.cz.

Například Velká Británie právě z toho důvodu, aby stihla alespoň jednou dávkou naočkovat co největší množství lidí v co nejkratším čase, podává druhou dávku vakcíny společnosti Pfizer až s tříměsíčním odstupem.

Podle Twitteru Chytré karantény ve středu dorazí 98 700 dávek od AstraZeneca, a to i přesto, že původně tato firma avizovala snížení dávek. „První týden v dubnu pak dorazí 74 400 dávek očkování od Moderny. To je víc, než bylo původně avizováno. Původně to mělo být 64 tisíc,“ uvedla v pondělí Chytrá karanténa.