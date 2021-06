Formuláře, telefonáty, policie. MeSES chce zostřený dozor po příjezdu z ciziny

Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES doporučuje, aby lidé přijíždějící do Česka ze zahraničí museli povinně vyplnit příjezdový formulář. Česko by podle ní nemělo umožňovat vstup do země cestujícím s neúplným očkováním bez testu. Kdo nebude spolupracovat, má počítat s právním postihem a policejním stíháním.