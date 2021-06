Neočkované by mohli dotlačit k vakcíně příbuzní nebo známí. Za odměnu

„Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily,“ řekl například v těchto dnech iDNES.cz imunolog Václav Hořejší, který tak zašel ještě dál než za finanční motivaci samotných očkovaných.

Není v tom sám. Podobný názor má i například epidemiolog Petr Smejkal, který vede nyní již pověstnou skupinu MeSES, s níž rozvázal spolupráci předchozí ministr zdravotnictví Petr Arenberger a obnovil jeho staronový nástupce Adam Vojtěch.

„Máme stále dost nenaočkovaných seniorů, pro řadu z nich není snadné se k očkování registrovat nebo dostavit. Umím si představit, že by někdo mohl být odměněn, když takového nenaočkovaného seniora najde a přivede,“ řekl nedávno v České televizi Smejkal.

Přestože jde pouze o předběžné nápady, pokud by se prosadily, mohly by se stát – pokud to přeženeme – skoro i výhodným byznysem „lovců hlav“, kteří by po neočkovaných začali slídit.

Vojtěch v pondělí přiznal, že debata nad motivací se nyní již vede. Zájem o vakcíny s otevíráním možností pro stále mladší ročníky ochabuje. Je hlavně vázán na ty, kteří chtějí cestovat do zahraničí. Nicméně drtivá většina Čechů se hodlá letos raději rekreovat v tuzemsku.

Na ochotě se nechat očkovat se možná také podepisuje stále častější informace o tom, že se vakcinovaní budou v příštím roce přeočkovávat. Tak proč nepočkat na silnější vakcíny, řekne si leckdo, pokud tedy vůbec o tom uvažuje.

Podle Vojtěcha není ještě Česko ve fázi, „že by nebylo koho očkovat“. „Možná se bavíme o době červenec a dál, kdy bychom měli možná trochu strategii změnit,“ řekl.

Zavést povinnost nelze

Každopádně právně neprůchodné se jeví zavedení povinného očkování, což by narušovalo základní lidská práva.

„Podle mého názoru by se mělo přistoupit k nějakému způsobu, aby bylo očkování povinné. Ale to je, po zkušenostech s právníky a soudy, zřejmě neprůchozí. Je to ostuda, protože očkování je v celospolečenském zájmu,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší.

Vědec a biolog Jaroslav Flegr lidem, kteří odmítají očkování, rovnou zavedením povinnosti pohrozil. „Milí odmítači očkování. K dosažení kolektivní imunity i v zimě bude třeba proočkovat přes 90 procent populace. Takže očkování bude nakonec povinné a vás stejně nemine,“ uvedl Flegr na Twitteru.

Jiné státy touto cestou částečně jdou. Země jako Čína nebo Rusko, k nimž část českých politiků vzhlíží, v některých odvětvích či městech povinné očkování skutečně zavádějí.

