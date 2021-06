Záchranáři naříkají na odměny. Krátí je o procenta i nesmysly, čílí se odbory

Záchranáři podle konečného stanoviska ministerstva zdravotnictví mají dostat odměnu až 120 tisíc korun. Tedy stejnou částku jako při první vlně. Letos však dohady o výši odměny doprovázely značné spory. Především mezi exministrem zdravotnictví Janem Blatným a odbory.

Po zdlouhavém vyjednávání však nastal další problém. Právě v červnu měly slíbené odměny dorazit na účty záchranářů. Jenže v některých krajích na ně stále čekají, jinde jim přišlo o několik desítek tisíc méně než mělo a v dalších krajích si zřizovatelé z odměn berou peníze na různé fondy.



Šéfka odborů Dagmar Žitníková pro iDNES.cz uvedla, že stížnosti kvůli odměnám ji chodí z celé republiky. Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Kryštofa Berky ale doposud žádnou nezaznamenalo.



Opak však zažívají právě odbory. „S odměnami to nikdo nečekal. Podle informací, které mám k dnešnímu dni (k 16. červnu pozn. red.) vyplatili odměny záchranářům ve čtyřech krajích - Moravskoslezském, Jihomoravském, Ústeckém a Libereckém. Kolegové z Moravskoslezského a Ústeckého si stěžovali, že odměny nebyly vyplaceny v plném rozsahu,“ řekl pro iDNES.cz Žitníková.

Problémy v Královéhradeckém kraji

„Odměny za druhou vlnu budeme vyplácet příští měsíc – tedy spolu s červnovou výplatou. Museli jsme vyčkat jak na zaslání všech finančních prostředků, tak na metodiku rozdělování odměn,“ uvedla například mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.



Redakce iDNES.cz s jedním ze záchranářů mluvila. Ten dostal odměnu asi 95 tisíc hrubého. „Pokrácenou kvůli dovolené v únoru (asi 5/6 dnů dovolené). Odměna byla přičtená k platu, takže i pořádně zdaněna. Snad jen jediný záchranář dostal plnou částku 120 tisíc před zdaněním – nebyl nemocný ani nečerpal dovolenou. Krácenou odměnu měl i ten, kdo byl nemocný. Pokud ale prodělal covid, a měl to potvrzené od speciální komise, tak mu tato nemocenská odměny nekrátila. Pokud měl někdo OČR a netýkalo se to covidu, tak se také odměna krátila,“ popsal způsob výplaty pro iDNES.cz záchranář z Ústeckého kraje, který si přál zůstat v anonymitě, ale redakce jeho identitu zná.

Většina záchranářů a zdravotníků odmítá mluvit na jméno poté, co média zveřejnila případ řidiče sanitky z Královéhradecka. V Novém Bydžově dostali zdravotníci dostali jen pětinu, a to až po urgenci, informovala v pondělí Česká televize. Jeden z řidičů navíc dostal výpověď poté, co televizi na případ upozornil.

O mimořádnou odměnu tam stálo několik šoférů dopravní firmy majitelky Dany Vojtěchové. Mezi nimi i právě Tomáš Sedláček, který od podzimu vozil do nemocnic pacienty s covidem. Onemocnění pak i sám prodělal s těžším průběhem. Vojtěchová však podle jeho slov bonus odmítla vyplatit.

„Vyjádřila se tak, že jí odměny nějaké přišly, ale že nám nedá ani korunu, že někteří si to ani nezasloužíme. Zbytek asi někde zmizel, nevím,“ popsal Sedláček České televizi.



„Případ je úplně brutální. Aby ho vyhodil někdo za to, že se ozval a chce, aby dostal co mu náleží, je naprosto absurdní situace,“ okomentovala případ předsedkyně odborů Žitníková.

„Každý z ředitelů si dělá svoje pravidla. Dokonce jsou záchranné služby, kde už dopředu zaměstnancům řekly, ať počítají s tím, že budou odměny krátit, že jim to v žádném případě nevyplatí v plné výši. Někde dokonce zaměstnavatel sdělil naším odborářům, že dojde k tomu, že jim to zkrátí automaticky, například o 2 procenta na odvod do fondu sociálních a kulturních potřeb a další nesmysly,“ sdělila Žitníková.

Odbory se sejdou s Vojtěchem

Odbory však současnou situaci hodlají řešit. „Teď jsme navrhli ministerstvu zdravotnictví do novely kompenzační vyhlášky paragraf, ze kterého by jasně vyplývalo, že zaměstnavatelé musí tyto prostředky, které obdrží, vyplatit na odměnách. Nyní čekáme na vyjádření. Ale nastalo něco, co nikdo z nás neočekával,“ pokračovala Žitníková, kterou prý vůbec nenapadlo, že by záležitost mohla dojít.



„Že zaměstnavatelé, kteří tvrdili, jak spolu s námi prosazují odměny, by se mohli chovat tak, že se budou spíše snažit zaměstnancům odměny nevyplatit. Volají mi lidi z celé republiky - například mi volala sestřička, že ji zaměstnavatel místo 75 tisíc dal pouze 2 tisíce korun. Řekl ji, že je to maximální částka, kterou si zaslouží. Co je tedy úplná tragédie, tak ti lidé nechtějí kolikrát říct, odkud jsou,“ povzdechla si odborářka.

Podle ni někteří zaměstnavatelé ani krácení odměn nezdůvodňují. „Část záchranek si vytvořila asi nějaká pravidla, kde třeba je, že jim to odečítají za dovolené. V dotačním titulu ministerstva se počítalo s vyloučením dovolené, ale pokud měl zdravotník přesčasy, započítaly se mu proti ní. Většina z nich také měla covid - takže není možné, aby jim odměny sebrali,“ zdůraznila Žitníková, kterou hodlá se svými kolegy celou záležitost řešit s ministrem Adamem Vojtěchem: „Budeme chtít do kompenzační vyhlášky, která se nyní vydá, aby tam byla explicitní povinnost pro zaměstnavatele odměny vyplatit.“



Chyba na straně záchranek i pojišťoven

Podle šéfa Asociace záchranných služeb Marka Slabého bylo vyplácení odměn konzultováno se zřizovateli zdravotnických záchranných služeb, tedy Asociací krajů ČR a její zdravotní komisí. „Některé ZZS skutečně odměny ještě nevyplatily, neboť z důvodu administrativních komplikací na straně záchranných služeb i zdravotních pojišťoven nemají doposud na účtech prostředky v plné výši. Všechny ZZS se však zavázaly, že odměny budou vyplaceny nejpozději v měsíci červenci, tedy ve výplatním termínu za měsíc červen,“ řekl pro iDNES.cz Slabý.

Podle něj do odměn vstupují různé faktory. „Ne každý řidič, záchranář nebo lékař pracoval celé období v plném úvazku a plném počtu směn, neboť v případě odměny za časové období vstupují do hry faktory jako jsou onemocnění, úrazy, ošetřování členů rodiny, karantény, dovolené a další situace, které celou věc komplikují, přinášejí nespokojenost a stížnosti. Tyto případy je pak nutno řešit individuálně dle situace konkrétního zaměstnance,“ uvedl šéf AZZS ČR.

Slabý však neví o žádném zásadním systémovém problému, který by diskriminoval či znevýhodňoval nějakou skupinu zaměstnanců. „Jsme přesvědčeni, že naši zaměstnanci si odměny rozhodně zaslouží a není žádný důvod tyto prostředky, které ZZS obdrží od zdravotních pojišťoven, nějakým způsobem krátit nebo zadržovat,“ uzavřel Slabý.