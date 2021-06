Kolem očkování chronicky nemocných dětí panují zmatky. Centra je neberou

„Myslím, že je dobré připomenout, že už nyní se mohou očkovat děti nad 12 let, pokud jsou chronicky nemocné. Pokud mají třeba cukrovku, astma či jiné podobné nemoci. I proto jsme již od začátku těmto dětem umožnili prioritní registraci pro očkování. Jediné, co pro to potřebují, je ověřovací kód od ošetřujícího lékaře. Na podzim počítáme s tím, že se do očkování zapojí praktičtí lékaři pro děti a dorost,“ uvedla v pátečním rozhovoru pro MF DNES hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Jenže podle informací iDNES.cz se očkování chronicky nemocných dětí v Česku ještě nerozjelo. Respektive ne úplně všude. Například ve Fakultní nemocnici Motol v pátek odmítli rodiče s chronicky nemocným dítětem. A to i přesto, že měl prioritní kód od odborného lékaře.

„Syna jsem normálně zaregistroval a obdržel termín. Na místě jsem byl odmítnut, že to povolené ještě není,“ popsal redakci Jan z Prahy.

„Tyto děti jsme připraveni očkovat, ale zatím jen víme, že očkování dětí schválila EMA, ale o situaci v ČR ještě nebyla diskuze,“ reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

Chronicky nemocné děti od 12 let navzdory slovům hlavní hygieničky neočkují ani na dalších místech České republiky. Například v Olomouci či v Brně.

V očkovacích centrech nejsou pediatři

Redakce iDNES.cz se ještě v pátek obrátila na ministerstvo zdravotnictví s prosbou o vysvětlení situace. Resort od té doby dotazy nedokázal odpovědět.

„Děti od 12 let zatím vakcínu nemohou dostat,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher s tím, že doposud očkovali pouze chronicky nemocné od 16 let. Ti mohli být očkováni v rámci celé skupiny chronicky nemocných. „Ale 12 let ještě není schváleno, na to teprve bude metodika, týká se to všech ve skupině 12-16 let bez ohledu na to, jestli jsou chronicky nemocní, nebo ne,“ uvedl a doplnil, že tato věc jde za ministerstvem zdravotnictví.

Také v Brně říkají, že pokyn od ministerstva ještě nepřišel. Kdyby ale přišel, stejně by hned začít očkovat nemohli. „Teprve se to chystá. Schopni očkovat chroniky 12+ budeme od 1. července. Potřebujeme, aby byl v očkovacím centru přítomen i pediatr, kterého zatím nemáme nasmlouvaného,“ uvedla Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která provozuje největší tamní očkovací centrum na brněnském výstavišti.

„Ústřední vojenská nemocnice obecně nemá pediatrii, očkujeme pouze starší šestnácti let,“ uvedla zase Jitka Zinke za nemocnici, která provozuje i Národní očkovací centrum v O2 universu.

Aby zmatků ale nebylo málo, tak naopak v Ostravě chronicky nemocné děti očkují. „Ano, chronicky nemocné děti starší dvanácti let, které obdržely od svého lékaře prioritní kód a zaregistrovaly se v Reservaticu, můžeme očkovat. V očkovacím centru musí samozřejmě předložit příslušnou zdravotní dokumentaci,“ potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Nepotvrzené dodávky vakcín

Registrovat se nyní mohou k očkování proti onemocnění covid-19 lidé ve věku od šestnácti let. „Termín pro očkování skupiny 12 plus ještě nemáme. Musíme obsloužit všechny ty, kteří čekají ve frontě 16 plus, a bude také záležet na dodávkách vakcín, protože ještě nemáme potvrzené dodávky od firmy Pfizer na červenec,“ uvedl v neděli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér Andrej Babiš v neděli sociálních sítích uvedl, že začít očkovat děti od 12 let by se mělo koncem července.

Ve skupině mezi dvanácti a šestnácti lety je podle Vojtěcha zhruba 400-500 tisíc lidí. „Pfizer je zatím jediná vakcína pro tyto děti a ta jim bude aplikována do konce léta ve velkokapacitních centrech. Od září předpokládáme, že by měla být k dispozici praktickým lékařům pro děti a dorost. Teď soutěžíme distributora, který by to mohl zajistit,“ dodal ministr.

Evropská komise schválila použití vakcíny společností Pfizer/BioNTech pro děti ve věku 12 až 15 let na konci května. Česká vláda avizovala, že jejich očkování umožní právě po stanovisku EMA.